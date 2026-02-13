Καθώς οι προτάσεις των επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων που συμμετέχουν στην διαβούλευση δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, το ποσό της αύξησης θα κριθεί και με πολιτικά κριτήρια.

Από 2,5% (σχεδόν 20 ευρώ) έως και 5% (38,72 ευρώ) τοποθετεί η πλειονότητα των κοινωνικών εταίρων το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εργοδοτικοί φορείς θα υποδέχονταν θετικά ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις των κατώτατων αποδοχών, εφόσον όμως συνδυάζονταν με συγκεκριμένες ελαφρύνσεις βαρών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις όπως περαιτέρω μείωση μη μισθολογικού κόστους, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επιδότηση ενεργειακούς κόστους, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις κ.α.

Στα υπομνήματα που κατατέθηκαν στον ΟΜΕΔ περιλαμβάνονται συνετές αλλά και πιο γενναίες αυξήσεις, προκειμένου να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα:

Το ΙΟΒΕ εισηγείται αύξηση της τάξης των 2,5%-3,5%, βασισμένη στον πληθωρισμό και στην αναμενόμενη άνοδο της παραγωγικότητας

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως υπάρχει περιθώριο για αύξηση έως 4%, προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών

Το ΚΕΠΕ κάνει λόγο για περιθώριο αναπροσαρμογής από 3,5% έως 5%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μεγαλύτερη αύξηση ενδέχεται να επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρές επιχειρήσεις

Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%, σταθμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων

Ο ΣΕΒ ζητά λελογισμένη αύξηση που να συνοδεύεται από φοροελαφρύνσεις, μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας

Η ΓΣΕΒΕΕ θέτει ως προϋπόθεση η αύξηση να συνοδεύεται από μείωση μη μισθολογικού κόστους και φοροαπαλλαγές

Η ΕΣΕΕ προτείνει αύξηση κατώτατου μισθού που θα αντιστοιχεί στο άθροισμα του πληθωρισμού με την πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας (πέριξ του 4%).

Η ΓΣΕΕ δεν προτείνει ποσοστιαία αύξηση, αλλά επαναφέρει το αίτημα για κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης, τον οποίο εκτιμά στα 1.052 ευρώ μεικτά για το 2026 (60% του διάμεσου μισθού).

Τα σενάρια

Έτσι, το βασικό σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει πως το ύψος της φετινής αύξησης θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα) και με βεβαιότητα να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Ωστόσο δεν αποκλείεται η ανατροπή, με την αύξηση να είναι πιο «γενναία» και να ανέλθει στα 70 ευρώ, προκειμένου ο κατώτατος μισθός να σκαρφαλώσει στα 950 ευρώ από φέτος.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δικαιολογείται δημοσιονομικά (από το υπερπλεόνασμα του 2025), συμβάλει στην στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί υπέρ του κυβερνητικού αφηγήματος για αύξηση των μισθών... εν όψει του «εκλογικού» 2027.

Υπενθυμίζεται πως οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση, φέρεται αποφασισμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια για μια αύξηση - έκπληξη που θα αναπροσαρμόσει τον μισθό στα 950 ευρώ μια και έξω από την 1η Απριλίου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2027.

Μετά την αύξηση του περασμένου Απριλίου, ο βασικός μισθός στην Ελλάδα ανήλθε στα 1.027 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση (με την ενσωμάτωση των δύο δώρων στους δώδεκα τακτικούς μισθούς του έτους), με την χώρα μας να ανήκει πλέον στις χώρες της μεσαίας κλίμακας, που ανήκουν η Ισπανία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κύπρος.