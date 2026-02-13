Αδύναμη συνεδρίαση στη Wall Street - Εβδομαδιαίες απώλειες 2,1% για Nasdaq

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρίσκεται 1,4% χαμηλότερα, ο Dow Jones έχει αποδυναμωθεί 1,2% και ο Nasdaq έχει χάσει 2,1%.

Ασταθείς ήταν οι συναλλαγές της Παρασκευής στη Wall Street παρά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό που βρέθηκε σε χαμηλό εννεαμήνου τον Ιανουάριο με τους τρεις δείκτες να καταγράφουν απώλειες σε επίπεδο εβδομάδας. Οι ανησυχίες σχετικά με τις αναταράξεις που ενδεχομένως να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στα τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα συνέχισαν να επικρατούν και άσκησαν πιέσεις στην αγορά.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,1% στις 49.500 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε οριακά κέρδη 0,05% στις 6.836 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,22% στις 22.546 μονάδες.

Στο ταμπλό, «φωτεινή» εξαίρεση αποτέλεσε η εταιρεία ημιαγωγών Applied Materials που έκανε άλμα 8% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα και τις ενθαρρυντικές προοπτικές.

Επιπλέον, η Airbnb πρόσθεσε 4,65%, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν τις αισιόδοξες προβλέψεις που εξέδωσε η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Αντίθετα, η μετοχή της Pinterest έκανε «βουτιά»16,88% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ' τριμήνου της εταιρείας, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και την έκδοση αδύναμου guidance.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρίσκεται 1,4% χαμηλότερα, ο Dow Jones έχει αποδυναμωθεί 1,2% και ο Nasdaq έχει χάσει 2,1%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) στις ΗΠΑ κατέβασε ταχύτητα τον Ιανουάριο καθώς αποκλιμακώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025.

Ο «πυρήνας» του πληθωρισμού παρουσίασε επιβράδυνση 2,5% στο έτος τον Ιανουάριο που συνιστά χαμηλό σχεδόν πενταετίας (από Μάρτιο 2021). Σε μηναία βάση ο CPI έριξε ρυθμούς 0,2% από τον Δεκέμβριο, με τον πληθωρισμό πλέον να βρίσκεται στο σημείο που ήταν τον μήνα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιθετικούς δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ (Ημέρα Απελευθέρωσης - 2 Απριλίου του 2025).

Ο δομικός πληθωρισμός «έτρεξε» με +0,3% σε επίπεδο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ετήσια και μηνιαία άνοδο για τους δύο δείκτες κατά 2,5% και 0,3% αντίστοιχα όπως αναφέρει το CNBC.

Φωτογραφία: @associatedpress