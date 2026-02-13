Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν εβδομαδιαίες απώλειες: με -0,6% το Brent και -1,2% το WTI.

Πτώση για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα σημείωσε το πετρέλαιο παρά την άνοδο της Παρασκευής καθώς τα στοιχεία από τις ΗΠΑ έδειξαν συνολική επιβράδυνση του αμερικανικού πληθωρισμού, ενώ ο ΟPEC τείνει προς την επανέναρξη των αυξήσεων παραγωγής.

Την Παρασκευή, τα futures του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 0,47%, στα 67,84 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate πρόσθεσε 0,27%, στα 63,01 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν εβδομαδιαίες απώλειες: με -0,6% το Brent και -1,2% το WTI.

«Φαίνεται ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για τα επιτόκια, το να συνεχίσουν πιθανώς να κινούνται λίγο χαμηλότερα, κάτι που είναι θετικό για την οικονομία», τόνισε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial.

«Το αρνητικό θα είναι ότι ο OPEC θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει την παραγωγή λίγο περισσότερο», πρόσθεσε.

Σε άλλα νέα, η Ρωσία τόνισε την Παρασκευή ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ χαλάρωσαν επίσης τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας την Παρασκευή, εκδίδοντας άδειες που επιτρέπουν σε παγκόσμιες ενεργειακές εταιρείες για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.