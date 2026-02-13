Υπ. Ανάπτυξης: Ομάδα Εργασίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ΕΕ 2028-2034

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια και αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση προτάσεων που θα ενσωματωθούν στο ενιαίο εθνικό πλαίσιο θέσεων της διαπραγμάτευσης.

Στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση στρατηγικών και επιχειρησιακών κειμένων σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εθνικής προετοιμασίας για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια και αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση προτάσεων που θα ενσωματωθούν στο ενιαίο εθνικό πλαίσιο θέσεων της διαπραγμάτευσης για το νέο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει τις ανώτατες δαπάνες και τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης για την επταετία μετά το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο ΠΔΠ αναμένεται να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ όπως έχει γνωστοποιηθεί, επιδιώκεται και μεγαλύτερη ευελιξία σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό, ώστε η Ευρώπη να είναι σε θέση να ενεργεί και να αντιδρά γρήγορα όταν χρειάζεται.

