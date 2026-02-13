Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον χρυσό

Τη δεύτερη εβδομάδα κερδών του πέτυχε ο χρυσός με άνοδο άνω του 1% την Παρασκευή.

Τη δεύτερη εβδομάδα κερδών του πέτυχε ο χρυσός με άνοδο άνω του 1% την Παρασκευή, καθώς η αισθητή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μειώσεις των επιτοκίων της Fed φέτος, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες από τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στην αμερικανική αγορά εργασίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,4% στα 4.987,59 δολάρια ανά ουγγιά με κέρδη 0,6% στην εβδομάδα. Τα futures χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης τον Απρίλιο κέρδισαν 1,3% στα 5.010,80 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 3,2% στα 77,55 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από την πτώση 11% στην Πέμπτη αλλά σημείωσε εβδομαδιαίες απώλειες 0,3%.

Η πλατίνα στην αγορά σποτ πρόσθεσε 4,3% στα 2.086,14 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο αναρριχήθηκε 3,4% στα 1.671,33 δολάρια, με τα δύο μέταλλα να επιδίδονται σε απώλειες στην εβδομάδα. «Ο χρυσός, και ιδιαίτερα το ασήμι, απολαμβάνει ένα ανακουφιστικό ράλι μετά από μια ήπια ένδειξη του ΔΤΚ Ιανουαρίου που χαλάρωσε τις νευρικότητες που προκλήθηκαν από την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση της Τετάρτης», τόνισε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο αμερικανικός πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) κατέβασε ταχύτητα τον Ιανουάριο καθώς αποκλιμακώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025. Ο «πυρήνας» παρουσίασε επιβράδυνση 2,5% στο έτος τον Ιανουάριο που συνιστά χαμηλό σχεδόν πενταετίας (από Μάρτιο 2021). Ο CPI βρίσκεται στο σημείο που ήταν τον μήνα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς των ΗΠΑ (Ημέρα Απελευθέρωσης - 2 Απριλίου του 2025).