ΕΚΤΕΡ: Placement με έσοδα 6,4 εκατ. ευρώ από Αθ. Σίψα

Μετά τη συναλλαγή, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ μείωσε τη συμμετοχή της στο 5,853% από 11,98%, υποχωρώντας κάτω από το όριο του 10%.

Σε μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της ΕΚΤΕΡ οδήγησε η διάθεση 1,7 εκατ. μετοχών της μέσω της ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ του Αθανάσιου Σίψα σε θεσμικούς επενδυτές μέσω placement, συνολικής αξίας 6,46 εκατ. ευρώ. Μετά τη συναλλαγή, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ μείωσε τη συμμετοχή της στο 5,853% από 11,98%, υποχωρώντας κάτω από το όριο του 10%.

Παράλληλα, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικού μέλους Αθανάσιου Σίψα διαμορφώθηκε στο 27,02%, εκ των οποίων 12,66% αφορά άμεσα δικαιώματα ψήφου και 14,36% έμμεσα, αντανακλώντας τη νέα διάρθρωση συμμετοχών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

H ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια των από 13.02.2026 παραληφθέντων εντύπων γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., συνδεδεμένο Νομικό πρόσωπο με τον κ.κ. Αθανάσιο Σίψα μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), κατήλθε του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Ειδικότερα το άμεσο ποσοστό της εταιρείας ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 5,853% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.622.880 άμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Η μεταβολή οφείλεται σε Πώληση από την εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε., μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές 1.700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικού τιμήματος 6.460.000,00€, η οποία επήλθε στις 12.02.2026.

Πριν την ανωτέρω μεταβολή, η ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. κατείχε άμεσα 3.322.880 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 11,98% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) Σε συνέπεια της ανωτέρω μεταβολής, επήλθε μείωση του έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του κ. Αθανασίου Σίψα στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο κος Αθανάσιος Σίψας μέτοχος και Πρόεδρος Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014),ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10% προέβη σε μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερη από 3%. Ειδικότερα το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 27,02% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,66% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία) και σε 3.981.480 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 14,36% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία).

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, ο κος Αθανάσιος Σίψας κατείχε άμεσα 3.510.856 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,66% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα 5.681.480 (ποσοστό 20,49% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

ΕΚΤΕΡ
Μετοχές
