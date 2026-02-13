Συνεχίζονται οι ανακλήσεις στο βρεφικό γάλα: Η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του κλάδου

Nestle, Danone, και Lactalis αυξάνουν την παραγωγή. Πέντε εργοστάσια της πρώτης λειτουργούν πλέον 24 ώρες το 24ωρο.

Στην αύξηση της παραγωγής βρεφικού γάλακτος προχωρά η Nestlé στην προσπάθειά της να αποτρέψει μία ενδεχόμενη έλλειψη στην αγορά, μετά την κρίση μόλυνσης που οδήγησε την ελβετική εταιρεία αλλά και τους ανταγωνιστές της όπως η Danone και η Groupe Lactalis να ανακαλέσουν εκατοντάδες παρτίδες.

Πέντε εργοστάσια της Nestlé σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία και Ολλανδία λειτουργούν πλέον 24 ώρες το 24ωρο για να ενισχύσουν την προσφορά, ιδίως προϊόντων για βρέφη κάτω του ενός έτους, αναφέρει έγγραφο που ήρθε στα χέρια του Bloomberg.

Σ' αυτό αναφέρεται ότι η Nestlé ζήτησε από τις ελβετικές αρχές άδεια να διεξάγει νυχτερινές και αργίες εργασίες στο εργοστάσιό της στο Konolfingen στις 6 Ιανουαρίου, την επόμενη μέρα από την έναρξη της παγκόσμιας ανάκλησης.

Διαβάστε ακόμα - ΕΟΦ: Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

Η γερμανική εταιρεία HiPP και η ελβετική εταιρεία Holle - καμία από τις οποίες δεν επηρεάστηκε από το ζήτημα της ανάκλησης - αύξησαν επίσης την παραγωγή για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Η μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία του κλάδου

Η κρίση του βρεφικού γάλακτος μπαίνει στον τρίτο μήνα της, με προϊόντα από τουλάχιστον πέντε εταιρείες να ανακαλούνται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Ξεκίνησε όταν η Nestlé ανακάλυψε βακτήρια που μπορούν να παράγουν «cereulide» - μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ξαφνική ναυτία και έμετο - σε ένα εργοστάσιο, και αυτό οδήγησε στη μεγαλύτερη ανάκληση που έγινε ποτέ στον κλάδο.

Διαβάστε ακόμα - EFSA: Μείωσε στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο της τοξίνης κερεουλίδη στα βρεφικά γάλατα

Αν και μόνο μια χούφτα χώρες έχουν συνδέσει οριστικά περιπτώσεις ασθένειας μωρών με την κατανάλωση του γάλακτος, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δημοσιεύματα ότι οι γαλλικές αρχές διερευνούν εάν ο θάνατος ενός τρίτου μωρού στη χώρα συνδέεται με την κατανάλωση γάλακτος για βρέφη Nestlé οδήγησαν τις μετοχές τόσο της ελβετικής εταιρείας όσο και της Danone σε νέα πτώση την Τετάρτη.

Ωστόσο, η μετοχή της γαλλικής εταιρείας ανέκαμψε την Πέμπτη, αφού η Κίνα δήλωσε ότι δεν είχε κρούσματα δηλητηρίασης στην παγκόσμια κρίση μόλυνσης, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την Danone, η οποία έχει μεγάλη παρουσία στη χώρα, σύμφωνα με την Barclays.

Διαβάστε ακόμα - Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν με συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα

Η αύξηση της παραγωγής, σε συνδυασμό με μια ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη, πιθανότατα θα σημαίνει ότι η περιοχή δεν θα αντιμετωπίσει αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ το 2022. Τότε, το προσωρινό κλείσιμο ενός εργοστασίου της Abbott Laboratories οδήγησε σε άδεια ράφια, προκαλώντας πανικό στους γονείς.

Ωστόσο, ακόμη και μια περιορισμένη διακοπή του εφοδιασμού μπορεί να έχει δραματικό αντίκτυπο δεδομένης της απροθυμίας πολλών γονέων να αλλάξουν μάρκα, και ιδιαίτερα της υψηλής εξάρτησης από ένα προϊόν χωρίς εναλλακτική λύση.

Κυρίαρχες παγκόσμιες εταιρείες

«Οι παγκόσμιοι γίγαντες, ή οι μεγάλες τοπικές εταιρείες, κυριαρχούν στην αγορά βρεφικού γάλακτος σε κάθε περιοχή», ανέφεραν οι Ντάνκαν Φοξ και Νταιάνα Γκόμες του Bloomberg Intelligence σε πρόσφατο σημείωμά τους, προσθέτοντας ότι η Nestlé, η Danone και η Mead Johnson του ομίλου Reckitt Benckiser ελέγχουν το 35% της παγκόσμιας αγοράς.

«Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τους γονείς εάν θελήσουν να αλλάξουν μάρκα, εάν μια εταιρεία καθυστερήσει να ανακαλέσει δυνητικά επικίνδυνο προϊόν και εάν τα μωρά τρέφονται καλά με το συγκεκριμένο brand» τονίζουν.

Αρκετές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει την παραγωγή τους. Αν και η Holle δεν δημοσιεύει συγκεκριμένα στοιχεία παραγωγής, η αύξηση της παραγωγής της είναι μια απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, δήλωσε η εκπρόσωπος Karin Henke.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά σημεία συμφόρησης σε πρώιμο στάδιο, έχουμε αυξήσει τον όγκο παραγωγής μας όσο το δυνατόν περισσότερο εντός των ορίων των διαθέσιμων πρώτων υλών», είπε.

Άλλοι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων των Danone και Groupe Lactalis, καθώς και της βρετανικής εταιρείας Nannycare και της ολλανδικής εταιρείας FrieslandCampina, δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη δει σημάδια έλλειψης και διατηρούν την υπάρχουσα παραγωγή τους. Ο Γερμανός παραγωγός DMK διατηρεί επίσης τα επίπεδα παραγωγής, όπως και η ελβετική εταιρεία Hochdorf, μία από τις εταιρείες που επηρεάστηκαν από τις ανακλήσεις μόλυνσης από σερεουλίδη.

Το βρετανικό brand Kendamil και η Arla Foods, ο δανο-σουηδικός γαλακτοκομικός συνεταιρισμός, δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμoύ όσο αφορά τα επίπεδα παραγωγής τους.