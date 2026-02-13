Όσο εντυπωσιακή ήταν η προηγούμενη χρονιά για την Νότιγχαμ Φόρεστ, τόσο γεμάτη προκλήσεις και απογοητεύσεις αποδεικνύεται η φετινή.

Όσο εντυπωσιακή ήταν η προηγούμενη χρονιά για την Νότιγχαμ Φόρεστ, του Βαγγέλη Μαρινάκη τόσο γεμάτη προκλήσεις και απογοητεύσεις αποδεικνύεται η φετινή.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε μόλις χθες γνωστή την απόλυση του προπονητή Σον Ντάις από τον πάγκο της, λίγες ώρες μετά την ισοπαλία 0-0 με την ουραγό Γουλβς στον εντός έδρας αγώνα που έδωσε για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντάις είναι ο τρίτος κόουτς που είδε φέτος την πόρτα της εξόδου από τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άγγελο Ποστέκογλου.

Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στις 21 Οκτωβρίου και σε αυτό το διάστημα μέτρησε έναν φτωχό απολογισμό, δηλαδή 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες, αφήνοντας την ομάδα μόλις 3 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παράλληλα, είχε και τον απρόσμενο αποκλεισμό της ομάδας στο FA Cup.

Ο Βίτορ Περέιρα είναι ο επικρατέστερος άνθρωπος για να καθίσει στον πάγκο της Φόρεστ, και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει να «ξεκολλήσει» την ομάδα από τις χαμηλές θέσεις και να τερματίσει υψηλότερα στους 12 αγώνες που απομένουν.

Μια ακόμη απόλυση σημαίνει φυσικά μία ακόμη πληρωμή, και μάλιστα εξίσου παχυλή. Σύμφωνα με το Livescore, η ομάδα έχει ξοδέψει φέτος πάνω από 18 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Ο Εσπίριτο έλαβε 6,8 εκατ. ευρώ, ο Ελληνοαυστραλός Ποστεκόγλου πήρε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ντάις έφυγε με γεμάτες τις τσέπες του, λαμβάνοντας 6,8 εκατ. ευρώ!

Μένει να δούμε εάν θα σταματήσουν φέτος αυτές οι πληρωμές στον Βίτορ Περέιρα...