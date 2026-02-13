Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι

Ένας χωροφύλακας τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση με μαχαίρι, προτού ο δράστης πυροβοληθεί και εξουδετερωθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, ο οποίος απείλησε σήμερα αστυνομικούς κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, εξουδετερώθηκε από τα πυρά τους και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 7:00 μ.μ. στην Ελλάδα), λίγο πριν από την τελετή αφής της φλόγας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ένας χωροφύλακας τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση με μαχαίρι, προτού ο δράστης πυροβοληθεί και εξουδετερωθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές.

Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat), που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανακοίνωσε πως ο δράστης είχε καταδικαστεί το 2013 στο Βέλγιο για επίθεση με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών, επιβεβαιώνοντας έτσι το αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, δράστης ήταν ο 48χρονος Μπραχίμ Μπ., ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 είχε μαχαιρώσει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες. Τότε είχε δηλώσει πως ήθελε να τιμωρήσει τις βελγικές αρχές για την απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους. Είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και αποφυλακίστηκε πριν από δυο μήνες.

