«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»: Τι αλλάζει με την εφαρμογή της για εργαζόμενους και εργοδότες

Σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τίθεται στις 16 Φεβρουαρίου 2026 το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», ενώ ήδη βρίσκεται σε πειραματική εφαρμογή διευκολύνοντας προσλήψεις και απολύσεις, εργασιακές μεταβολές και αντικαθιστώντας πολλαπλά έντυπα και αποσπασματικές διαδικασίες.

Μέσω του νέου, αναβαθμισμένου συστήματος καθίσταται δυνατή η πλήρης εφαρμογή ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν με τους δύο τελευταίους εργασιακούς νόμους, αλλά παραμένουν ανενεργές έως την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος συνοψίζεται στη λογική «όλα σε ένα»: ενιαία καταγραφή, ενιαία ροή δηλώσεων και ενιαίο σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Όλες οι μορφές εργασιακών σχέσεων -πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, δανειζόμενη εργασία, παράλληλη απασχόληση- αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο, με ενιαία κωδικοποίηση.

Στο «Εργάνη ΙΙ» συγχωνεύονται στοιχεία των εντύπων Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

Επίσης, δηλώνονται περιπτώσεις λήξης ή λύσης της σύμβασης εργασίας, όπως οικειοθελής Αποχώρηση, Δήλωση Όχλησης για δυνατότητα Οικειοθελούς Αποχώρησης, Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση ή με Προειδοποίηση κ.λπ.

Η κατάργηση εντύπων όπως ο ετήσιος πίνακας προσωπικού και οι δηλώσεις μερικής απασχόλησης εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο απλοποίησης: τα στοιχεία τηρούνται πλέον ψηφιακά και είναι διαθέσιμα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους και στις ελεγκτικές αρχές.

Παράλληλα, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» λειτουργεί ως θεμέλιο για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων απασχόλησης με τα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο του έργου «Αριάδνη». Προβλέπεται έτσι η σταδιακή διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, ώστε τα δεδομένα απασχόλησης και ασφάλισης να ανταλλάσσονται αυτόματα.

Έρχεται και η «Αριάδνη»

Εντός του 2026 προωθείται και το σύστημα «Αριάδνη», έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία απασχόλησης και τα ασφαλιστικά δεδομένα όλων των εργαζομένων.

Ειδικότερα η ΑΡΙΑΔΝΗ θα ασχολείται με τη ροή και το διαμοιρασμό όλων των βασικών δεδομένων του εργασιακού βίου, που σχετίζονται με την απασχόληση και την ασφάλιση.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, θα μπορούν να επικοινωνήσουν ψηφιακά, όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, κάτι που εδώ και οκτώ χρόνια λειτουργίας του Φορέα, είναι πρακτικά ανέφικτο. Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και του ΟΠΣ ΕΦΚΑ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ενοποίησης των στοιχείων της εργασίας, με τα αντίστοιχα στοιχεία της ασφάλισης.