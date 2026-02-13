Tax & Labour | Εργασιακά

Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών
Τις αλλαγές που επιφέρει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας επισκοπεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τις αλλαγές που επιφέρει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μετά την ψήφισή της στην Ολομέλεια της Βουλής, επισκοπεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως επισημαίνει τα εξής:

«Είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων.

Μόλις ψηφίστηκε η ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τι αλλάζει;

Τρία πράγματα.

Πρώτον, πλέον, θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Δεύτερον, θα επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου.

Τρίτον, επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια, δηλαδή όταν λήγει μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι όροι της θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθεί νέα.

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι;

Ανοίγει η δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις;

Πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, προστασία του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Συνεχίζουμε».

