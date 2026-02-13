Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ θα πραγματοποιήθηκε μέσω έκδοσης 1 δισ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ελέγχει το 51 % των μετοχών του ΑΔΜΗΕ η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1 δισ. νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, σε συνέχεια της από 6/2/2026 ανακοίνωσης της, ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατά την 13/2/2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό του €1.000.000.000,00 με καταβολή μετρητών («ΑΜΚ»).

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα (1) έτος.

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ) 2025-2034. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με την υλοποίηση της ανωτέρω ΑΜΚ και τον τρόπο συμμετοχής της.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR.

