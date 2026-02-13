Softweb: Πράσινο φως από τη ΓΣ για ΑΜΚ 72.000 ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Softweb κατά 72.000 ευρώ με την έκδοση 600.000 νέων μετοχών αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρία «SOFTWEB - ΑDAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SOFTWEB» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128823706000) ανακοινώνει αμέσως παρακάτω, τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 ν. 4548/2018, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αριθμ. 4 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.869.568 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.393.467 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Τo ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 71,746%, το οποίο επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι αποφάσισαν την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα δύο χιλιάδων (1.152.000,00) ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, εν γένει, σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παραπάνω Αύξησης, τον ορισμό της ακριβούς προθεσμίας καταβολής της Αύξησης και του χρονοδιαγράμματος εν γένει, και να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης και της διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρίας. Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [ 3.869.568], Κατά [ 0], Αποχή [ 0 ] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 3.869.568 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο : Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και σε υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [ 3.869.568 ], Κατά [ 0], Αποχή [ 0 ] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 3.869.568 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2Α: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας με επέκταση της δραστηριότητάς της σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας, σε υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, σε υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 3 του καταστατικού)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας, σε υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, σε υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [ 3.869.568 ], Κατά [ 0], Αποχή [ 0 ] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 3.869.568 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού = Μετοχικό κεφάλαιο, παρ. 1, προκειμένου να εναρμονιστεί με την άνω απόφαση του 1ου θέματος ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (719.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.993.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1.1. Αρχικά το κεφάλαιο κατά τη σύσταση εκ μετατροπής (υπ’ αριθ. πρωτ. 2531/24-04-2024 απόφαση Γ.Ε.ΜΗ, K.A.K 4143664) ορίσθηκε σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρίας. Η καθαρή εύλογη αξία της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία πόσου εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (623.798,00) Ευρώ

εμφαίνεται στην από 29.02.2024 Έκθεση Εκτίμησης της περιουσιακής κατάστασης, που συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Δημήτριο Πλασταρά και Χρυσοβαλάντη Θεοδούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018, η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 123 ν. 4601/2019. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ αποτέλεσε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το υπόλοιπο ποσό ύψους εκατό δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οχτώ (113.798,00) ευρώ είχε αχθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού (ποσού 12.446,69 ευρώ) και κερδών εις νέον (ποσού 101.351,31 ευρώ).

1.2. Με την υπ’ αριθμ. 1/05.06.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό εκατό οχτώ χιλιάδων Ευρώ (€108.000,00) με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του Ευρώ (€ 0,12) η καθεμία, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης ογδόντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,86 €) η καθεμία, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ήτοι συνολικά εξακόσια εξήντα έξι χιλιάδες (666.000,00€) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες (618.000,00) ευρώ διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εκατό πενήντα χιλιάδες (5.150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 28.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την παραπάνω υπ’ αριθμ. 1/05.06.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, κατά ποσό εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια (105.600,00) ευρώ, με την έκδοση 880.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (0,12 ευρώ), ενώ ποσό εξακόσια πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (651.200,00) ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια (615.600,00) ευρώ διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εκατό τριάντα χιλιάδες (5.130.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1.3. Με την υπ΄ αριθμ. 2/08.05.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (31.616,04) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (263.467) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (395.200,00) ευρώ για μέρος αντιτίμου αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης ένα μίση (1,5) ευρώ ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης τους, συνολικά ποσό τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (363.584,46), άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (647.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.393.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1.4. Με την υπ’ αριθμ. 4/12.02.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (1.224.000,00) ευρώ, η οποία αφορά τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (2,04 ευρώ) ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης τους, συνολικά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα δύο χιλιάδων (1.152.000,00) ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (719.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.993.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού - Σκοπός, παρ. 1, με την προσθήκη έξι νέων παραγράφων στο τέλος αυτής, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ως άνω αποφάσεις του θέματος 2 και 2Α ως εξής:

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- Η παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής, Έρευνας, Διαδικτύου & Τηλεπικοινωνιών, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά

- Η μελέτη, έρευνα, σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή δημιουργίας και εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων,

- Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής,

- Η σύνταξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων,

- Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με την πληροφορική,

- Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής ως και ανταλλακτικών αυτών,

- Η εκπαίδευση χρηστών στο σύστημα της πληροφορικής δια παντός μέσου ακόμη δε και ιδρύσεως κατάλληλων σχολών,

- Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET) παντός είδους ή φύσεως καθώς και η δημιουργία, παραγωγή και εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων (Internet sites),

- Η ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση και εν γένη παροχή εφαρμογών και υπηρεσιών για έξυπνες κινητές συσκευές (mobile εφαρμογές για smart phones)

- Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού,

- Η πώληση, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων και λοιπών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και μέσων καθώς και η εκπαίδευση τρίτων στη χρήση τους,

- Η εγκατάσταση, δρομολόγηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων Η/Υ και τηλεπικοινωνιακών μέσων και η εκπαίδευση στη χρήση τους

- Η ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση και εν γένει παροχή εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning),

- Η συμμετοχή της εταιρίας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιου σκοπού.

- Η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία και συναφείς υπηρεσίες,

- Οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφείς δραστηριότητες,

- Οι υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας,

- Οι υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας και συναφείς υπηρεσίες

- Οι υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα ασφαλείας και συναφείς υπηρεσίες

- Οι υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά καθώς και συναφείς υπηρεσίες.

Τέλος, η Γενική Συνέλευσή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου να ενσωματώσει τις παραπάνω δύο τροποποιήσεις σε ενιαίο κείμενο καταστατικού.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [ 3.869.568 ], Κατά [ 0], Αποχή [ 0 ] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 3.869.568 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκ των οποίων ο κ. Παναγιώτης Βλαχόπουλος ορίζεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ., θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Ειδικότερα εγκρίνεται η εκλογή των κάτωθι προσώπων:

1. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος του Δημητρίου

2. Αλέξανδρος Ασημακόπουλος του Χρήστου

3. Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Αθανασίου

4. Θεοχάρης Τσιρόπουλος του Μιχαήλ

5. Νικόλαος Παρχαρίδης του Γεωργίου

6. Δημήτριος Γεωργίου του Αντωνίου

7. Παναγιώτης Βλαχόπουλος του Αθανασίου

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκ των παραπάνω προσώπων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον: Παναγιώτη Βλαχόπουλο του Αθανασίου Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [ 3.869.568 ], Κατά [ 0], Αποχή [ 0 ] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 3.869.568 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις