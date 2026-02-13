Νέα ψηφιακή πλατφόρμα Global Media Center του υπουργείου Εξωτερικών

Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που υποστηρίζει τις ανάγκες του Υπουργείου για τη διαχείριση και ανάλυση της διεθνούς επικαιρότητας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» η επίσημη παρουσίαση του ψηφιακού έργου «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης - Global Media Center (GMC)».

Η πλατφόρμα GMC αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αναθέτουσα αρχή την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που υποστηρίζει τις ανάγκες του Υπουργείου για τη διαχείριση και ανάλυση της διεθνούς επικαιρότητας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, και η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς κα Τερέζα - Παρασκευή Αγγελάτου, ενώ παρέστησαν μέλη Διπλωματικών Αποστολών στην Ελλάδα και εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων.

Η πλατφόρμα GMC αναδεικνύεται ως ένα σύγχρονο μέσο «έξυπνης διπλωματίας», καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συστηματική και αξιόπιστη αποτύπωση της παγκόσμιας ειδησεογραφίας, αξιοποιώντας εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση παρουσίασης, το έργο αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ψηφιακή εποχή της Δημόσιας Διπλωματίας και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας 2026-2030 που καταρτίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών.

Με την υλοποίηση του έργου, το υπουργείο Εξωτερικών αποκτά τη δυνατότητα να κατανοεί σε βάθος πώς προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα της διεθνούς ειδησεογραφίας. Επιπλέον, η πλατφόρμα GMC διευκολύνει τη διαμόρφωση και ταχεία αναπροσαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και στη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η σημασία της πλατφόρμας ενισχύεται περαιτέρω ενόψει της επικείμενης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (β' εξάμηνο 2027), καθώς θα αξιοποιηθεί για την χαρτογράφηση του ευρωπαϊκού επικοινωνιακού πεδίου και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προβολή των προτεραιοτήτων της Προεδρίας της χώρας μας.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2026. Τελικοί χρήστες της πλατφόρμας θα είναι όλα τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών που συμμετέχουν στη διαχείριση θεμάτων διεθνούς επικαιρότητας.