Βαθαίνει η κόντρα Στουρνάρα - Τσίπρα μέσω διαρροών

«Ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά – Να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου»: Συνεχίζεται η διαμάχη του διοικητή της ΤτΕ και του πρώην πρωθυπουργού.

«Για την ταμπακιέρα, κουβέντα. Ούτε για την Τράπεζα Αττικής, ούτε για τη Novartis. Αντί για απαντήσεις, επιθέσεις στη σύζυγο του Διοικητή» τονίζουν συνεργάτες του Γιάννη Στουρνάρα με αφορμή τα «πυρά» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα προς τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και τη συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας» την Πέμπτη.

«Μόνο που εκείνη στάθηκε γρανίτης: άντεξε! τα ψέματα κατέρρευσαν και η σκευωρία έσπασε με κρότο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκαλύφθηκε πως τότε ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων — το είπε ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα οδύρεται επειδή τους σταμάτησε ο Γιάννης Στουρνάρας. Αυτοί είστε!» πρόσθεσαν πηγές του περιβάλλοντος Στουρνάρα.

Απάντηση στους κύκλους του κεντρικού τραπεζίτη έδωσαν εκ νέου πηγές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα από την Αμαλίας σχολίαζαν: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Αλέξη Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.

«Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ» πρόσθεσαν. Ο διοικητής της ΤτΕ περιέγραψε ένα κλίμα ισχυρής πίεσης και έντασης, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε τη θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ και την ανάγκη εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων εποπτείας.

Όπως σημείωσε, η διαφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα κορυφώθηκε όταν τέθηκε θέμα χειρισμών και ελέγχων στην Τράπεζα Αττικής, με την κεντρική τράπεζα να επιμένει σε διαδικασίες που -όπως είπε- ήταν απαραίτητες για την προστασία των καταθέσεων και της αξιοπιστίας του συστήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση της Τράπεζας Αττικής ανέδειξε τα όρια των σχέσεων πολιτικής εξουσίας και τραπεζικής εποπτείας, επισημαίνοντας ότι σε περιόδους κρίσης οι θεσμικές ισορροπίες δοκιμάζονται έντονα.