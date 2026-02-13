Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας - Δίνει άδεια σε πέντε πετρελαϊκές

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την πρόεδρο της Βενεζουέλας», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε για άλλη μια φορά «πολύ καλή» τη σχέση της Ουάσινγκτον με τη Βενεζουέλα, διευκρινίζοντας ότι αναγνωρίζει ως επίσημη κυβέρνηση της χώρας εκείνη της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, πρώην αντιπροέδρου του Νικολάς Μαδούρο.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την πρόεδρο της Βενεζουέλας», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «συνεργάζονται πολύ στενά» με τη Ροδρίγκες στο θέμα του πετρελαίου.

Όταν ρωτήθηκε από το πρακτορείο Reuters αν θα αναγνωρίσει τη Ροδρίγκες ως επίσημη κυβέρνηση, απάντησε: «Ναι, το κάναμε αυτό. Συναλλασσόμαστε μαζί τους και πραγματικά αυτή τη στιγμή κάνουν θαυμάσια δουλειά. Η σχέση που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη Βενεζουέλα, θα έλεγα ότι είναι άριστη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε μάλιστα ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, χωρίς να διευκρινίσει το πότε. «Θα πάω στη Βενεζουέλα, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει το πότε», είπε στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα σήμερα οι ΗΠΑ έδωσαν την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς -εκ των οποίων οι τέσσερις ευρωπαϊκοί- να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. Στο έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι χορηγείται άδεια στις βρετανικές εταιρείες BP και Shell, την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol να εργαστούν στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μαζί με την αμερικανική Chevron, η οποία είχε καταφέρει να συνεχίσει ένα μέρος της δραστηριότητάς της, κατά παρέκκλιση.

Η άδεια επιτρέπει σε αυτούς τους ομίλους να συναλλάσσονται με την κρατική εταιρεία PDVSA και τις συνεργαζόμενες με αυτήν. Οι συμβάσεις θα διέπονται από το αμερικανικό δίκαιο και για τυχόν διαφορές θα κρίνονται από τα αμερικανικά δικαστήρια.

Οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται σε λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Μια άλλη άδεια, που δημοσιοποιήθηκε ταυτόχρονα, επιτρέπει τις νέες επενδύσεις, για παράδειγμα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων πετρελαίου ή την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων.

Μετά την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει νέα ώθηση την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας, υπό τη δική του πατρωνία. Υπόσχεται ότι οι δύο χώρες θα μοιραστούν τα οφέλη. Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επισκέφθηκε αυτήν την εβδομάδα το Καράκας και υποσχέθηκε την «εντυπωσιακή αύξηση» της παραγωγής πετρελαίου. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών, αίρει σταδιακά το εμπάργκο που είχαν επιβάλει από το 2019 οι ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Ο Ράιτ διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι το εμπάργκο «κατ’ ουσίαν έχει λήξει».

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στον πλανήτη, με περισσότερα από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress