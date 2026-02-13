Scope: Στο ΒΒΒ+ η αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας με σταθερό outlook

Η αξιολόγηση αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της, τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και την ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητά της.

Σε ΒΒΒ+ με σταθερό outlook αξιολόγησε η Scope Ratings την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας, προσδίδοντάς της την υψηλότερη αξιολόγηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τοποθετώντας την μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, η αξιολόγηση αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό, την ανθεκτική κερδοφορία, τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και την ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας.

Η απόφαση της ΕΤΕ να συνεργαστεί με τον οίκο Scope, που αποτελεί έναν εγκεκριμένο ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης αναφορικά με τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, συμβάλλει στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αξιολογικού προφίλ της, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές