Πτωτικό 3x3 στις ευρωαγορές

Βαρίδι η πτώση των αμερικανικών μετοχών τεχνολογίας και οι φιλόδοξες, αλλά συγχρόνως «τρομακτικές» επενδύσεις στην ΑΙ.

Τρίτωσαν οι απώλειες στις ευρωαγορές την Παρασκευή με τους επενδυτές να επηρεάζονται αντιστέκονται στην πτώση των αμερικανικών μετοχών τεχνολογίας και τις φιλόδοξες, αλλά συγχρόνως «τρομακτικές» επενδύσεις που συνδέονται με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ πήραν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και την υγεία των επιχειρήσεων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,13% στις 617,70 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,44% στις 5.984 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 0,25% στις 24.914 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,35% στις 8.311 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 0,42% στις 10.446 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αποδυναμώθηκε 1,71% στις 45.430 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 1,25% στις 17.672 μονάδες. Από το πεδίο της οικονομίας, αύξηση 0,3% σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat.

Η επίδοση κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο για την Ευρωζώνη (0,3%), ενώ στην ΕΕ είχε σημειωθεί ελαφρώς υψηλότερος ρυθμός, 0,4%. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε 1,3% στην Ευρωζώνη και 1,5% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επιδόσεις ελαφρώς χαμηλότερες σε σύγκριση με το +1,4% της Ευρωζώνης και +1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο.

Ώθηση στους δείκτες έδωσε και ο αμερικανικός πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) που κατέβασε ταχύτητα τον Ιανουάριο καθώς αποκλιμακώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025. Ο «πυρήνας» παρουσίασε επιβράδυνση 2,5% στο έτος τον Ιανουάριο που συνιστά χαμηλό σχεδόν πενταετίας (από Μάρτιο 2021). Ο CPI βρίσκεται στο σημείο που ήταν τον μήνα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς των ΗΠΑ (Ημέρα Απελευθέρωσης - 2 Απριλίου του 2025).