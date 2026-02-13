Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να βιαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να βιαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Υποστηρίζοντας πως «η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία», ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία, ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.

Υποστηρίζοντας πως «η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία», ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα». Διαφορετικά, όπως εκτίμησε ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας «θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».


Φωτογραφία: @associatedpress
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συνεχίζονται οι ανακλήσεις στο βρεφικό γάλα: Η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του κλάδου

Κατώτατος μισθός: Έως 5% οι αυξήσεις που προτείνουν οι κοινωνικοί εταίροι - Επιπλέον ελαφρύνσεις ζητούν οι εργοδότες

Νότιγχαμ Φόρεστ: Έχει ξοδέψει πάνω από 18 εκατ. ευρώ φέτος σε αποζημιώσεις προπονητών!

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider