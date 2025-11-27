Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.

Έγινε η κλήρωση των 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων όπως είχε προαναγγελθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Δημόσιας Κλήρωσης, προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ, για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, ανέδειξε έναν αριθμό λαχνών που αντιστοιχούσε σε κάθε συμμετέχοντα προέκυψε βάσει των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποίησε με την προπληρωμένη κάρτα του έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Κλήρωση 1.000 ευρώ: Η πληρωμή

Οι νικητές θα λάβουν στις 2/12/2025 προσωποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους.

Την ίδια ημερομηνία, οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://prepaid.minscfa.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να δουν εάν περιλαμβάνονται στους νικητές της κλήρωσης.

Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η δημόσια κλήρωση δεν είναι επίδομα, αλλά ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη σημερινή κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».