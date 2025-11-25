Τα «δώρα» που έρχονται στις 27/11 για συνταξιούχους, ανασφάλιστους και δικαιούχους επιδομάτων

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τακτικές και έκτακτες πληρωμές, αλλά και κληρώσεις με «δώρο» 1.000 ευρώ για κάθε τυχερό.

«Τζακ ποτ» περιμένει την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανασφάλιστους και δικαιούχους επιδομάτων, καθώς την ημέρα εκείνη έχουν προγραμματιστεί τακτικές και έκτακτες πληρωμές, αλλά και κληρώσεις με «δώρο» 1.000 ευρώ για κάθε τυχερό.

Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα της Πέμπτης θα πιστωθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε:

250.000 Άτομα με Αναπηρία και

35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Την προσεχή Πέμπτη θα καταβληθούν επίσης οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο.

Νωρίτερα θα προχωρήσει και ο ΟΠΕΚΑ τις πληρωμές συνολικά 18 επιδομάτων και παροχών, οι οποίες προβλέπεται να γίνουν από το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου όπου θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Κλήρωση για 1.000 ευρώ

Τέλος, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της.

Τα 1.000 ευρώ για κάθε έναν από τους νικητές θα πιστωθούν απευθείας στο IBAN που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η παροχή φτάνει στον πραγματικό δικαιούχο χωρίς καθυστέρηση και χωρίς επιπλέον διαδικαστικά εμπόδια.

«Κινητροδοτούμε τους δικαούχους των καρτών να χρησιμοποιούν πάνω από το υποχρεωτικό 50% του ποσού με την κάρτα τους, προκειμένου να συλλέγουν λαχνούς και να αυξάνουν τις πιθανότητες να κληρωθούν για τα 1.000 ευρώ» τόνισε σε δηλώσεις της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το νέο σύστημα δεν στοχεύει μόνο στην παροχή οικονομικού μπόνους, αλλά στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας διαφανούς διαχείρισης των κοινωνικών επιδομάτων. Μέσω της προπληρωμένης κάρτας διασφαλίζεται ότι κάθε συναλλαγή μπορεί να ελεγχθεί, ενώ η διαδικασία της κλήρωσης λειτουργεί ως επιβράβευση σε όσους αξιοποιούν ορθά το εργαλείο που τους παρέχει το κράτος.