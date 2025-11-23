Οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό που θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου 2026 για τους 550.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τις βασικές αποδοχές, θα ωθήσουν προς τα πάνω και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων - Άνοδος αναμένεται και για τον μέσο μισθό που σήμερα κυμαίνεται πέριξ των 1.390 ευρώ

Αυξήσεις στον κατώτατο αλλά και στον μέσο μισθό αποκαλύπτουν τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού για το 2026, ενώ υψηλότερες κατά 2,4% θα είναι και οι συντάξεις Ιανουαρίου.

Οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό που θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου 2026 για τους 550.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τις βασικές αποδοχές, θα ωθήσουν προς τα πάνω και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (μεικτά) αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 35 - 40 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει και τα 50 ευρώ, ώστε με την επόμενη αύξηση του 2027, ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ (μεικτά) που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση.

Λόγω της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και εφόσον διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί απασχόλησης, αναμένεται άνοδος και για τον μέσο μισθό το 2026 που σήμερα κυμαίνεται πέριξ των 1.390 ευρώ και του χρόνου εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 1.440 ευρώ.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025. Η εν λόγω εξέλιξη διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για το έτος 2026 υψηλότερα κατά 21,3% σε σύγκριση με το 2019.

Ο πραγματικός μέσος μισθός προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, με τον ρυθμό αύξησής του να επιταχύνεται σε 1,5% από 0,5% το 2025. Η παραγωγικότητα της εργασίας προβλέπεται, επίσης, να εισέλθει σε τροχιά επιτάχυνσης, με τον ρυθμό ετήσιας αύξησής της να διαμορφώνεται σε 1,9% από 1,5% το 2025, συμβάλλοντας στη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται πως η αύξηση του Απριλίου θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες.

Οι αυξήσεις θα περάσουν και στις τριετίες, αλλά και στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε ευάλωτες ομάδες, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Αύξηση αναμένεται και στο επίδομα ανεργίας που σήμερα κυμαίνεται στα 540,32 ευρώ, καθώς και το ημερομίσθιο ανεργίας.

Οι αβεβαιότητες

Προϋπόθεση όλων αυτών είναι η απασχόληση να συνεχίσει να κινείται ανοδικά και το 2026, κατά 0,4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, ο αριθμός των μισθωτών το 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 3,94 εκατομμύρια περίπου, αυξημένος κατά 723 χιλιάδες άτομα σε σύγκριση με το 2008, πριν την οικονομική κρίση χρέους στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των συνολικά απασχολούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 5,24 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 376 χιλιάδες άτομα έναντι του 2008, η οποία αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην προοδευτική βελτίωση από το 2022 και εφεξής.

Αστάθμητο παράγοντα εκτός από την απασχόληση συνιστά και η ανεργία, το ποσοστό της οποία έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και να διαμορφωθεί σε 8,6%, το χαμηλότερο ποσοστό μετά το 2008.

Αύξηση συντάξεων κατά 2,4%

Πριν τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν σε 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχους οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου από τον ΕΦΚΑ. Οι συντάξεις θα περιλαμβάνουν την φετινή αύξηση του 2,4% που εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

«Οι αυξήσεις των τελευταίων τριών χρόνων στις συντάξεις αγγίζουν το 13,6% και τώρα θα προστεθεί ακόμη ένα 2,4%», τόνισε η κα Κεραμέως, υπενθυμίζοντας την μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και την πλήρη κατάργησή της από 1/1/2027. Συνεπώς από τον Ιανουάριο όλοι οι 671.000 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα δοyν αύξηση στις συντάξεις τους, η οποία για φέτος θα είναι η μισή (1,2%).

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μηνιαία αύξηση θα είναι: