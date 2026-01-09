Κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο την απασχόληση στις ΗΠΑ - Άλμα σχεδόν 10% για την Glencore

Η προσοχή των επενδυτών παρέμεινε στραμμένη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή, καθώς η προσοχή των επενδυτών παρέμεινε στραμμένη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όχι μόνο για τυχόν εξελίξεις σχετικά με την Γροιλανδία και την τεταμένη κατάσταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βενεζουέλα, αλλά και για τα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 50.000, χαμηλότερα από τις προς τα κάτω αναθεωρημένες 56.000 του Νοεμβρίου και κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για 73.000.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,4% τον Δεκέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 4,5%. Το μέσο ωρομίσθιο σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,3%, το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 62,4%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,96% στις 609,66 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν στο «πράσινο». Ο Euro Stoxx 50 πρόσθεσε 1,58% στις 5.997 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε κέρδη 0,52% στις 25.257 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,44% στις 8.362 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε στο +0,80% και στις 10.124 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,10% στις 45.719 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,03% στις 17.649 μονάδες.

Στο ταμπλό, νέα άνοδο σημείωσε η μετοχή της Rolls-Royce την Παρασκευή, διευρύνοντας περαιτέρω το εντυπωσιακό ξεκίνημα που καταγράφει το 2026, αφού κάθε ημέρα συναλλαγών το νέο έτος, έχει σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό. Συγκεκριμένα, κέρδισε 1,65% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς η εταιρεία αεροδιαστημικής και άμυνας αποκομίζει οφέλη από πολλές πτυχές, από τις ολοένα και πιο έντονες συζητήσεις για αμυντικό εξοπλισμό, μέχρι ένα ευρύτερο ράλι του FTSE 100.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών πετρελαίου υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αντιδρούν στην στρατηγική που ακολούθησε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα, ωστόσο κινούνται καλύτερα την Παρασκευή. Η BP σημείωσε άνοδο 2,4%, η Shell κέρδισε σχεδόν 3% και η TotalEnergies πρόσθεσε 3,2%.

Τα βρετανικά σούπερ μάρκετ Tesco και Marks and Spencer's ανακοίνωσαν χθες ισχυρές πωλήσεις για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, η Tesco αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη για το οικονομικό έτος 2026, από 2,9 δισεκατομμύρια λίρες (3,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σε 3,1 δισεκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε 1,6%.

Στα επιχειρηματικά νέα, η βρετανικοαυστραλιανή εταιρεία εξόρυξης Rio Tinto βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Glencore, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης στον κόσμο. Η μετοχή της Glencore ενισχύθηκε 9,6% του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η Glencore και η Rio κατέχουν και οι δύο μεγάλα περιουσιακά στοιχεία χαλκού και η πιθανή συναλλαγή θα δημιουργούσε έναν νέο μεταλλευτικό κολοσσό σε σχέση με τον ανταγωνισμό της BHP Group, η οποία κατέχει εδώ και καιρό τον τίτλο της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας.

Τέλος, την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur, ενέκρινε η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες, που επικαλείται το Politico.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Οι χώρες της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 17:00 της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις. Για την συμφωνία έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους οι ευρωπαίοι αγρότες και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό για την γεωργία της γηραιάς ηπείρου.