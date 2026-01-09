Ανοδικά ο χρυσός με φόντο απασχόληση και γεωπολιτικά

Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την αγορά εργασίας, ενώ η προσοχή παραμένει στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ανοδικά κινήθηκε την Παρασκευή η τιμή του χρυσού καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την αγορά εργασίας, ενώ η προσοχή παραμένει στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,5% στα 4.496,09 δολάρια ανά ουγγιά. Σημειώνεται ότι το πολύτιμο μέταλλο είχε σημειώσει το τελευταίο ρεκόρ στις 26 Δεκεμβρίου «πιάνοντας τα 4.549,71 δολάρια.

Επιπλέον, ο χρυσός παράδοσης Φεβρουαρίου σημείωσε κέρδη 0,9% στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 3,5% στα 79,56 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα πρόσθεσε 0,8% στα 2.284,5 δολάρια ανά ουγγιά. Το παλλάδιο αναρριχήθηκε κατά 1,6% στα 1.181,93 δολάρια ανά ουγγιά.

Η έκθεση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 50.000, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Dow Jones. Παρά το γεγονός πως τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ήταν ασθενέστερα από το αναμενόμενο, υποδεικνύουν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να τα καταφέρνει αν και με δυσκολία, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί.

«Οι μισθολογικές καταστάσεις μας δείχνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ενδεχόμενες περισσότερες γεωπολιτικές εντάσεις, κάπως υψηλότερες τιμές πετρελαίου, οι οποίες είναι πληθωριστικές, αβεβαιότητα και χαλάρωση της Fed - όλα αυτά συντελούν υπέρ των πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Από τη μεριά τους οι επενδυτές συνέχισαν να προσβλέπουν σε τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) φέτος, ένα περιβάλλον αρκετά ευνοϊκό για τον χρυσό.

Παράλληλα, το γεωπολιτικό θερμόμετρο παραμένει στο «κόκκινο» εν μέσω της κλιμάκωσης των αναταραχών στο Ιράν, της συνέχισης των συγκρούσεων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ και των νέων σημάτων της Ουάσιγκτον για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.