Έρχονται 50.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026

Οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικών υπαλλήλων στηρίζονται στον κανόνα 1:1.

Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο, τόσο μέσω τακτικών διορισμών όσο και μέσω προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού, προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2026 που παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Συνολικά, οι δύο κατηγορίες προσεγγίζουν τις 50.000 νέες θέσεις, καθώς προγραμματίζονται περίπου 20.000 διορισμοί τακτικού προσωπικού και επιπλέον ο προγραμματισμός για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το 2026 αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2025, δηλαδή σε περίπου 29.344 θέσεις.

Δημόσιο: Προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού το 2026

Οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικών υπαλλήλων στηρίζονται στον κανόνα 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση από τη Γενική Κυβέρνηση. Για το 2026, ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι οι προσλήψεις θα ανέλθουν περίπου σε 20.000, αριθμός που περιλαμβάνει:

τις εκτιμώμενες προσλήψεις που έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του 2026

τις εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων

προσλήψεις εντός του κανόνα 1:1 που δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες που έχουν υποβάλει οι δομές της Γενικής Κυβέρνησης.

Δημόσιο: Προσλήψεις μη τακτικού προσωπικού το 2026

Από το 2021 εφαρμόζεται ετήσιος προγραμματισμός για τις προσλήψεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Για το 2025, ο μέγιστος αριθμός αυτών των προσλήψεων αυξήθηκε σε 29.344, κυρίως λόγω της κάλυψης της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για το 2026, ο Προϋπολογισμός προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.