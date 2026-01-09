Ελβετία: Υπό κράτηση ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Βάσει της ελβετικής νομοθεσίας όσοι αποτελούν αντικείμενο έρευνας παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να ληφθεί απόφαση από άλλο δικαστήριο εντός 48 ωρών.

Ελβετοί εισαγγελείς δήλωσαν σήμερα ότι ζήτησαν να τεθεί υπό κράτηση ένας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά όπου σημειώθηκε πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, λόγω κινδύνου φυγής του.

«Η εισαγγελία αποφάσισε να ζητήσει από το Δικαστήριο Αναγκαστικών Μέτρων να θέσει υπό κράτηση τον διευθυντή», ανέφεραν εισαγγελείς σε δήλωση που εστάλη στο Ρόιτερς, αναφερόμενοι στον Γάλλο ιδιοκτήτη του μπαρ Ζακ Μορετί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ