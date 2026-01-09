Χριστοδουλίδης για το βίντεο περί διαφθοράς: Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και κατά τη διάρκεια που είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους.

Ερωτηθείς για το βίντεο που κυκλοφόρησε, χθες, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε: «Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους». Και συνέχισε λέγοντας: «Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέθεσε ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων την οποία ξεκίνησα από την πρώτη ημέρα θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας. Και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα».

«Και είδαμε και σήμερα», είπε, «τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας».

«Και ναι μέσα στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων αυτές οι εταιρείες που έρχονται ναι πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της υγείας, του κράτους πρόνοιας της άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.