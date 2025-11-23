Δεν θα λάβουν την ενίσχυση όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη, ακόμη και αν λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια

Από αύριο, Δευτέρα αναμένεται να πιστωθεί η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1.358.066 συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανασκόπησή του μέσω Facebook.

«Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Επίδομα 250 ευρώ: Από Δευτέρα η πληρωμή

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πίστωση των λογαριασμών όσων πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, δηλαδή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι), ή είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ανάδοχοι γονείς σε προγράμματα αναπηρίας.

Για τους συνταξιούχους χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται μόνο το καθαρό ποσό από κύριες και επικουρικές συντάξεις ή μερίσματα, μετά την κράτηση 6% υπέρ υγείας και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (για ποσά άνω των 1.434 ευρώ).

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επεσήμανε ότι, από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ισχύει για ζευγάρι συνταξιούχων και προσωπική διαφορά

Για ζευγάρι συνταξιούχων, το επίδομα θα δοθεί και στους δύο εφόσον έχουν κλείσει τα 65 τους χρόνια, έως το τέλος του 2024 και το συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 2.167 ευρώ. Αν μόνο ένας από τους δύο πληροί το ηλικιακό όριο, τότε το επίδομα καταβάλλεται μόνο σε αυτόν. Για άγαμους ή χήρους συνταξιούχους, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.167 ευρώ, με ή χωρίς πρόσθετα εισοδήματα, ώστε να διατηρούνται εντός του ορίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προσωπική διαφορά, η οποία προσμετράται στο φορολογητέο εισόδημα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει 1.000 ευρώ σύνταξη πληροί τα κριτήρια. Αν όμως έχει 300 ευρώ προσωπική διαφορά, τότε το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, δηλαδή πάνω από το ετήσιο όριο των 14.000 ευρώ, και έτσι χάνει το επίδομα. Το εισόδημα υπολογίζεται συνολικά (συντάξεις, τόκοι, μισθώματα, αναδρομικά), ενώ η περιουσία εξετάζεται βάσει ΕΝΦΙΑ. Τυχόν λάθη σε φορολογικά στοιχεία ή αναδρομικά διορθώνονται μέσω ΕΦΚΑ–ΑΑΔΕ.

Στα κριτήρια μπαίνει ως προϋπόθεση η καταβολή σύνταξης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, που σημαίνει ότι όσοι έχουν έναρξη πληρωμής σύνταξης στους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, μένουν εκτός επιδόματος για φέτος, αλλά θα είναι δικαιούχοι στην πληρωμή του 2026.

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι το χάνουν

Δεν θα λάβουν την φετινή ενίσχυση όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη, ακόμη και αν λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορεί να αποκλειστούν αν οι αποδοχές από εργασία ανεβάσουν το συνολικό τους εισόδημα.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν ακόμη προσωρινή σύνταξη δεν θα πάρουν επίσης το 250άρι φέτος τον Νοέμβριο, αλλά θα είναι δικαιούχοι την επόμενη χρονιά.

Εκτός μένουν επίσης όσοι εισέπραξαν υψηλά αναδρομικά το 2024, οι εν αναμονή συνταξιούχοι, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ ή επιδόματος παιδιού και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.