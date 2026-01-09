Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones έπληξαν δύο ξένα πλοία στην περιοχή της Οδησσού

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στις θαλάσσιες εξαγωγικές αρτηρίες της Ουκρανίας τους τελευταίους δύο μήνες.

Η Ρωσία επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο υπό ξένη σημαία εμπορικά πλοία στην περιοχή της Οδησσού στην νότια Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός Σύρου και τον τραυματισμό ενός ακόμη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στις θαλάσσιες εξαγωγικές αρτηρίες της Ουκρανίας τους τελευταίους δύο μήνες, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της που κατευθύνονται προς τη Ρωσία για να εξάγουν το πετρέλαιό της.

Ο Κουλέμπα αναφέρει στη δήλωση του ότι το ένα πλοίο έπλεε κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας για να παραλάβει φορτίο σιτηρών στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ και έφερε σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις.

Το άλλο, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, υπό σημαία των Νήσων Κομόρες μετέφερε σόγια.

Τα λιμάνια βαθέων υδάτων στην περιοχή της Οδησσού είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ουκρανίας, μέσω των οποίων εξάγει τα βασικά της προϊόντα.

«Αυτή είναι μια ακόμη ένδειξη ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα πολιτικούς στόχους, τη διεθνή ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων», έγραψε ο Κουλέμπα.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν δύο πλοία με τα ονόματα Ladonna και Wael K .

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, το Ladonna είναι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου μήκους 157 μέτρων με σημαία Κομορών και το Wael K είναι ένα πλοίο γενικού φορτίου μήκους 115 μέτρων.

Οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας είχαν δηλώσει την Τετάρτη στο Reuters ότι ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων σε λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού είχε σχεδόν τριπλασιαστεί από το προηγούμενο έτος φθάνοντας τις 96 το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ