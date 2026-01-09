Editorial

Σε τι κόσμο ζούμε φέτος…

Δήμητρα Καδδά
Viber Whatsapp
Μοιράσου το

Ξέραμε ότι το 2026 θα είναι ένα έτος υψηλής αβεβαιότητας παγκοσμίως. Ωστόσο, η πραγματικότητα τις τελευταίες ημέρες ξεπερνά κάθε φαντασία.

Προφανώς με επίκεντρο τις ΗΠΑ αλλά και πολλές άλλες εστίες (περισσότερο ή λιγότερο εμφανείς στους τίτλους ειδήσεων), οι ανατροπές είναι συνεχείς και τα μέτωπα αυξάνονται. Από τον «πόλεμο των τάνκερ» με φόντο τη Μόσχα και το Πεκίνο, τη σύλληψη Μαδούρο και την απειλή προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, έως το Ρωσο-Ουκρανικό ή την κρίση στο Ιράν, το γεωπολιτικό σκηνικό είναι γεμάτο πολλές και πρωτόγνωρες ανατροπές

Το status quo αναδιαμορφώνεται (ανοίγοντας τον δρόμο στον αναθεωρητισμό στο Δυτικό Κόσμο για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο) και οι αμυντικές ανάγκες εκτοξεύονται κατακόρυφα.  

Η έκρηξη αυτή στις αμυντικές δαπάνες προκαλεί επιπλέον παρενέργειες: σπάνε «ταμπού» δεκαετιών για τα πυρηνικά, αλλά και αναδιατάσσονται οι οικονομικές προτεραιότητες.  Δημιουργούν «βάρη» που προστίθενται στον οικονομικό πόλεμο ο οποίος μαίνεται (αποκτώντας όλο και πιο μεγάλη σημασία για την Ελλάδα μετά τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες Mercosur).

Αυξάνονται έτσι τα ερωτήματα για το πώς θα καλυφθούν όλες αυτές οι νέες οικονομικές ανάγκες που δημιουργούνται. Γιατί στην ΕΕ βούληση για νέο χρήμα δεν υπάρχει, ενώ για πολλές άλλες ανάγκες ήδη αναζητούνται πόροι ώστε να καλυφθούν: από τις αναπτυξιακές δράσεις (ειδικά μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης) και την ανάγκη για τη χρηματοδότηση πολιτικών που θα διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή (εν μέσω ακρίβειας στο ράφι και στην κατοικία), έως το μέτωπο της κλιματικής κρίσης (που το ξεχνάμε τώρα τελευταία ακόμη και στο διάλογο για το αγροτικό ζήτημα αλλά ήδη προκαλεί τριγμούς σε παγκόσμιο επίπεδο).

Ένα βασικό ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα καταφέρει να διατηρήσει τα κεκτημένα και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των κρατών της και της ιδίας ως θεσμός. Αλλά και αν σε μία μάχη επιβίωσης θα δοθεί σημασία μόνο στους πιο ισχυρούς ή σε όλους. Η Ελλάδα είναι οικονομικά πολύ πιο ανθεκτική αλλά ακόμη έχει ευαλωτότητες και υπόκειται σε περιορισμούς: το υψηλό χρέος περιορίζει τη δημοσιονομική ευελιξία και τα γεωπολιτικά της μέτωπα είναι ανοικτά.

Όμως, ο κόσμος στον οποίο ζούμε φέτος απαιτεί πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, πολιτικό, γεωπολιτικό, κοινωνικό. Απαιτεί κατανόηση της κρισιμότητας των καιρών και πολύ καλό σχεδιασμό με υπευθυνότητα και συνέπεια στο εσωτερικό, αλλά και με δομημένη στρατηγική προς τα έξω.

Όλες οι ειδήσεις

19:51

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 16 Ιανουαρίου
19:40

Κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο την απασχόληση στις ΗΠΑ - Άλμα σχεδόν 10% για την Glencore
19:28

Πιερρακάκης: Έξι υποψήφιοι για τον θόκο της αντιπροεδρίας της ΕΚΤ
19:24

Η Σέινμπαουμ επιδιώκει καλύτερη επικοινωνία με τον Τραμπ μετά τις δηλώσεις του για το Μεξικό
19:10

Λάιεν για Mercosur: Ιστορική συμφωνία - Δημιουργείται κοινή αγορά 700 εκατ. ανθρώπων
19:05

Ο Τραμπ δημοσίευσε στα social media στοιχεία για τις θέσεις εργασίας πριν από την επίσημη ανακοίνωση
18:45

Μητσοτάκης: Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια
18:30

Βουλή: Eγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή»
18:18

Σε τι κόσμο ζούμε φέτος…
18:17

Καταιγίδα Γκορέτι: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους σιδηρόδρομους
18:09

ΗΠΑ: Δεν θα εκδoθεί σήμερα η απόφαση για τη νομιμότητα των δασμών
18:08

Χριστοδουλίδης για το βίντεο περί διαφθοράς: Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει
18:01

ΧΑ: Εβδομαδιαία κέρδη 2,3% για τον Γενικό Δείκτη - Τζίρος άνω των €2 δισ. σε τρεις συνεδριάσεις
17:44

Ανάκληση προϊόντων σοκολάτας από τον ΕΦΕΤ
17:25

Στράτευση: Απαλλαγή για νέους με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σε ποσοστό αναπηρίας 67%
17:06

ΕΛΑΣ: Δικογραφία κατά αγροτών στη Νεμέα που έκλεισαν ξαφνικά την εθνική οδό
16:56

Το Ιράν σε αναβρασμό: Mπροστά στη μεγαλύτερη κρίση από το 1979
16:56

Ουκρανία: «Έγκλημα πολέμου» επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik
16:53

Wall Street: Ανοδικά παρά τα μεικτά στοιχεία για την απασχόληση
16:52

ΗΠΑ: Σε χαμηλό 5ετίας οι ενάρξεις κατοικιών τον Οκτώβριο
16:45

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν ένα ακόμη τάνκερ που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα
16:41

Κάλας: Η βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν είναι απαράδεκτη
16:31

Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
16:26

Γερμανία: Οι βιομηχανία χαιρετίζουν την έγκριση της Mercosur - «Σημαντική επιτυχία για την οικονομία»
16:20

Alpha Bank: Στο 29,8% το ποσοστό της UniCredit - Παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%
16:18

Λέιν (ΕΚΤ): Το ευρώ μπορεί να ωφεληθεί από την αμφισβήτηση του δολαρίου
16:05

Θεμιστοκλέους: «Στόχος η ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά τους επόμενους μήνες»
15:57

ΗΠΑ: Στο 4,4% η ανεργία τον Δεκέμβριο - Αυξήθηκαν κατά 50.000 οι θέσεις εργασίας
15:39

Handelsblatt: Οι ελληνικές τράπεζες μετά την κρίση - Κέρδη, εμπιστοσύνη και προκλήσεις
15:32

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει το Σαββατοκύριακο - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

gazzetta
gazzetta reader insider insider