Συνομιλία Ρούτε - Ρούμπιο για τη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε συνομίλησε σήμερα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη σημασία που έχει η περιοχή της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε συνομίλησε σήμερα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη σημασία που έχει η περιοχή της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια σειρά από επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής βίας.