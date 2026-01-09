Λάιεν για Mercosur: Ιστορική συμφωνία - Δημιουργείται κοινή αγορά 700 εκατ. ανθρώπων

Οι συμφωνίες θα απαιτήσουν τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού μπορέσουν να συναφθούν επίσημα από το Συμβούλιο.

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υποστηρίξει τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα η Ευρώπη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τις προτεραιότητές μας. Τη δέσμευσή μας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη δημιουργία ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και εξασφάλιση ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες», τονίζει.

«Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς και χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ανυπομονώ να υπογράψω σύντομα αυτή την ιστορική συμφωνία υπό την προεδρία της Παραγουάης, η οποία μόλις ξεκίνησε, μετά την ισχυρή ηγεσία και την καλή συνεργασία του Προέδρου Λούλα», τονίζει.

Προσθέτει ότι η συμφωνία με τη Mercosur εντάσσεται στη στρατηγική της Ένωσης «να διεθνοποιήσει το εμπόριό της, να διαφοροποιήσει τους εταίρους της και να μειώσει τις εξαρτήσεις της», σε μια συγκυρία όπου «το εμπόριο και οι εξαρτήσεις εργαλειοποιούνται».

«Μία κοινή αγορά 700 εκατ. ανθρώπων»

«Με τη Mercosur, δημιουργούμε μια κοινή αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων- τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο» επισήμανε η Λάιεν. «Το μήνυμά μας προς τον κόσμο είναι σαφές: η εταιρική σχέση δημιουργεί ευημερία και η ανοικτότητα οδηγεί στην πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Λάιεν υπογραμμίζει ότι «Σήμερα, 60.000 ευρωπαϊκές εταιρείες εξάγουν στη Mercosur, οι μισές από αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, θα εξοικονομήσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε εξαγωγικούς δασμούς και θα επωφεληθούν από απλούστερες τελωνειακές διαδικασίες. Κυρίως, θα δώσει επίσης στις εταιρείες μας καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες».

Η πρόεδρος της Επιτροπής διαβεβαιώνει ότι «έχουμε ακούσει τις ανησυχίες των αγροτών μας και του γεωργικού μας τομέα και έχουμε ενεργήσει βάσει αυτών. Αυτή η συμφωνία περιέχει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των μέσων διαβίωσής τους. Εντείνουμε επίσης τις ενέργειές μας σε σχέση με τους ελέγχους εισαγωγών, επειδή οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, ακόμη και από τους εισαγωγείς».

Απαντήσεις στις ανησυχίες των αγροτών

Μάλιστα σημειώνει ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία αυτή θα αξιοποιηθούν για τους αγρότες αναφέροντας ως παράδειγμα ότι περιλαμβάνει 350 γεωγραφικές ενδείξεις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη εμπορική συμφωνία της ΕΕ.

Πρόκειται για μία «win win» συμφωνία, όπως την χαρακτηρίζει. Για την Ευρώπη που αποτελεί έναν από τους κύριους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Mercosur, αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα προωθήσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50 δισ. ευρώ έως το 2040 και οι εξαγωγές της Mercosur θα αυξηθούν με τη σειρά τους έως και 9 δισ. ευρώ.

«Τέλος, πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία που βασίζεται σε ισότιμη εταιρική σχέση. Δημιουργούμε μια πλατφόρμα για πολιτικό διάλογο, η οποία θα ενισχύσει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Mercosur και θα μας επιτρέψει να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα με τους διεθνείς εταίρους μας», καταλήγει η Λάιεν.