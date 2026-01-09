Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Eγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Eγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή»
Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ». Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ». Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος: Πώς δηλώνονται ωράριο, άδεια και 6ήμερη απασχόληση

Έπεσαν οι τελικές υπογραφές για το mega deal Μασούτης – Κρητικός

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

tags:
Βουλή
Νομοσχέδιο
Υπουργείο Άμυνας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider