Κέρδη 2% για το πετρέλαιο λόγω Ιράν

Κέρδη 2% σημείωσε την Παρασκευή το πετρέλαιο, λόγω ανησυχιών για την προσφορά εν μέσω των εντεινόμενων διαδηλώσεων στο Ιράν και την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, το Brent διαμορφώθηκε στα 63,34 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 2,18% ή 1,35 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,36 δολάρια ή 2,35% στα 59,12 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν καταγράψει άνοδο άνω του 3% την Πέμπτη, έπειτα από δύο συνεχόμενες ημέρες απωλειών.

«Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να κερδίζουν δυναμική, οδηγώντας την αγορά σε ανησυχία για διακοπές», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής της ανάλυσης εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Σύμφωνα με έρευνα, ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) άντλησε 28,40 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, 100.000 βαρέλια λιγότερα από το αναθεωρημένο σύνολο του Νοεμβρίου, με το Ιράν και τη Βενεζουέλα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Οι ανησυχίες για την εξάπλωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενίσχυσαν επίσης τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχων στην Ουκρανία που περιλάμβαναν ενεργειακές υποδομές.

Στο μεταξύ ο Τραμπ συναντήθηκε σήμερα με μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους στην Ουάσινγκτον για να τους συσπειρώσει στη στρατηγική του να θέσει τη Βενεζουέλα υπό επιτήρηση και να τους πείσει να επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην εκμετάλλευση του μαύρου χρυσού.