Η Γαλλία άλλαξε την ημερομηνία της G7 για να ληφθεί υπόψη η ατζέντα του Τραμπ

Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Καθώς είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, οι εταίροι μας θεώρησαν απαραίτητη τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» της προσεχούς συνόδου κορυφής της G7 «για να ληφθεί υπόψη η ατζέντα» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αξιωματούχος αντιδρούσε σε μια πληροφορία του ιστότοπου Politico, σύμφωνα με την οποία η σύνοδος κορυφής, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 14-16 Ιουνίου, μετατέθηκε και θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος οργανώνει στις 14 Ιουνίου, την ημέρα των 80ών γενεθλίων του, έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο.

«Καθώς είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, οι εταίροι μας θεώρησαν απαραίτητη τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7. Άλλαξαν με ευγένεια τις ημερομηνίες για να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Η ημερομηνία της συνόδου κορυφής είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με το σύνολο των εταίρων μας της G7», σχολίασε το Ελιζέ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Βρετανία συγκροτούν την «Ομάδα των Επτά».

Κάθε χώρα οργανώνει εκ περιτροπής τις υπουργικές συναντήσεις και τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Το σχήμα αυτό διαταράχθηκε από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η οποία κλόνισε βαθιά τις παραδοσιακές συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

