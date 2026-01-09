Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: Η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς αποτελεί επίσης μια πρόκληση για χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, μεταξύ άλλων χωρών μελών της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος: Πώς δηλώνονται ωράριο, άδεια και 6ήμερη απασχόληση

Έπεσαν οι τελικές υπογραφές για το mega deal Μασούτης – Κρητικός

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

tags:
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρωσία
Επίθεση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider