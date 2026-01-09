Ζελένσκι: Η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς αποτελεί επίσης μια πρόκληση για χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, μεταξύ άλλων χωρών μελών της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ