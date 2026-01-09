Ειδήσεις | Διεθνή

Γκουτέρες: Καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γκουτέρες: Καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας
ΟΗΕ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τονίζεται σε ανακοίνωση.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα τις ρωσικές επιθέσεις «κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών», σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, μετά τα μαζικά πλήγματα που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τις στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπου κι αν συμβαίνουν, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τονίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος: Πώς δηλώνονται ωράριο, άδεια και 6ήμερη απασχόληση

Έπεσαν οι τελικές υπογραφές για το mega deal Μασούτης – Κρητικός

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

tags:
Αντόνιο Γκουτέρες
ΟΗΕ
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider