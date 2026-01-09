Πιερρακάκης: Έξι υποψήφιοι για τον θόκο της αντιπροεδρίας της ΕΚΤ

Στην επόμενη συνεδρίασή του στις 19 Ιανουαρίου, το Eurogroup θα συζητήσει αυτές τις υποψηφιότητες.

Τους έξι υποψηφίους για την διαδοχή του Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026 ανέδειξε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημειώνει, στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ξεκίνησε η διαδικασία για την επιλογή διαδόχου, ενώ η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε σήμερα Παρασκευή.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση πρόκειται για τους:

Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία)

Μάρτιν Κάζακς (Λετονία)

Μάντις Μίλερ (Εσθονία)

Όλι Ρεν (Φινλανδία)

Ριμάντας Σάντζιους (Λιθουανία)

Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία)

Στην επόμενη συνεδρίασή του στις 19 Ιανουαρίου, το Eurogroup θα συζητήσει αυτές τις υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο των υπουργών οικονομικών της ΕΕ θα εγκρίνει σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η πλειοψηφία αυτή απαιτεί την υποστήριξη του 72% των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (δηλ. τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ), που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που καθορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους πριν από την τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.