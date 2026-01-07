Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Τα 2 σημαντικά μέτρα για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και ιχνηλασιμότητα στην κυβερνητική απάντηση. Η κραυγή αγωνίας από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για μαζική έξοδο.

Η Κυβέρνηση αποκάλυψε τα χαρτιά της στο αγροτικό, απαντώντας σημείο προς σημείο στα 27 αιτήματα των μπλόκων. Σύμφωνα με τα όσα απάντησε το οικονομικό επιτελείο, έχουν ήδη απαντηθεί τα 16.

Από το πλήθος των 27 αυτών μέτρων, σταχυολογήσαμε μόλις 2 τα οποία είναι καινοτόμα και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία: 100% αποζημίωση για φυσικές καταστροφές από ΕΛΓΑ με το ίδιο ασφάλιστρο και ιχνηλασιμότητα προϊόντων, ώστε να αποδεικνύεται η ελληνικότητα των προϊόντων.

Η πλήρης αποζημίωση της ζημιάς, είναι ένα μέτρο με ιδιαίτερη σημασία και αξία. Μέχρι τώρα, από την εκτιμώμενης ζημιά λόγω καιρικών φαινομένων, αφαιρείτο το 20% και αποζημιωνόταν το υπόλοιπο ποσό, μέχρι της εκτιμώμενης ζημιάς. Δηλαδή, εάν η εκτίμηση έλεγε ζημιά 30% αποζημιωνόσουν μόνο για το 10%. Βέβαια η εκτίμηση της ζημιάς όπως και της αναρτημένης παραγωγής, είναι ένα αρκετά υποκειμενικό θέμα. Με άλλα λόγια το 30% εύκολα γίνεται 25 ή ακόμη και 20%, δηλαδή καθόλου αποζημίωση. Συχνά εκτιμητές ήταν νεαροί γεωπόνοι, με ικανή συχνότητα λαθών. Τουλάχιστον τώρα θα έχουμε μόνο ένα σημείο προστριβής, την αναρτημένη παραγωγή, όχι το ποσοστό ζημιάς... Αυτά όμως ανήκουν πια στο παρελθόν: όλα τα κιλά για όλα τα λεφτά για να δανειστούμε ένα σύνθημα άλλων εποχών…

Τεράστια η σημασία της πλήρους αποζημίωσης ζημιάς

Κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος και μόνο αυτό το μέτρο, εφόσον δεν κρύβει δεύτερες σκέψεις, θα ήταν ικανό να γυρίσουν οι αγρότες πίσω στα σπίτια τους με το κεφάλι ψηλά: γυναίκα νικήσαμε!!!

Όποιος έχει πάθει ζημιά σε χωράφι, περιβόλι ή στάβλο καταλαβαίνει καλά τι εννοούμε με το παραπάνω. Να πάθεις ζημιά 25.000 ευρώ και να πληρωθείς 25.000 ευρώ!!! Απίστευτο κι όμως αληθινό. Οι -τυχεροί- υπόλοιποι που δεν έχουν βιώσει τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να σεβαστούν τους παθόντες: δεν υπάρχει χειρότερη αίσθηση και σοκ από το να παθαίνεις ζημιά από χαλάζι σε καλλιέργεια σε προχωρημένο στάδιο που δίνεις ή έχεις δώσει τον καλύτερό σου εαυτό. Ούτε ο ίδιος ο Φρόιντ να κατέβει από τον ουρανό δεν σε σώζει!!!

Ξεπερνάει τα Ελληνικά σύνορα η εφαρμογή περί ελέγχου ελληνοποιήσεων

To δεύτερο μέτρο περί ελέγχου ελληνοποίησης, είναι κι αυτό εξίσου σημαντικό και μάλιστα την ώρα που η συζήτηση για την Mercusor έχει ανάψει. Θα μπαίνεις στο QR του προϊόντος και θα σου βγάζει επί τόπου από που ξεκίνησε το προϊόν και τι διαδρομή έχει διανύσει μέχρι να φτάσει στα χέρια σου. Τεχνικά ακούγεται μάλλον απλό με βάση τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά σε αντίθεση με την περίπτωση ΕΛΓΑ, οι λεπτομέρειες μπορεί να κρίνουν πολλούς και όχι ένα μόνο διάολο. Ως μεθοδολογία είναι όντως καινοτόμα και πιθανότατα εξαγώγιμη: να πούμε δηλαδή στην κα. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία ακολουθώντας παλαιομοδίτικες συνταγές μοιράζει 45 δισ. στους Ευρωπαίους αγρότες, που δεν πρόκειται κανείς τους να τσιμπήσει, ότι μια λύση θα ήταν να γίνει πρώτα ένα τέτοιο σύστημα κι αμέσως μετά να αρχίσει η εφαρμογή.

Κανείς δεν θα μπορεί να κατηγορεί τους ενδιάμεσους για δόλιες συμπεριφορές, αφού στην άκρη του νήματος θα σε χαιρετάει ένας Βραζιλιάνος με Σομπρέρο, ή ένας Αργεντίνος κάου μπόι με το χαρακτηριστικό του καπέλο. Μια εικόνα χίλιες λέξεις που λένε και οι Κινέζοι, που έχουν φροντίσει να πιάσουν στασίδι στα νέα τεκταινόμενα της παγκόσμιας αγοράς ειδών διατροφής.

Να τι με κρατάει άγρυπνο τα βράδια...

Το σχετικά εύθυμο ύφος του σημερινής μας επικοινωνίας, ίσως έχει προκαλέσει αίσθηση: οι άλλοι ξεροσταλιάζουν 1,5 μήνα στα μπλόκα κι εσύ φτιάχνεις κλίμα… Κάθε άλλο αγαπητοί μου, παρηγοριά στον εαυτό μου κάνω, μετά από όσα διαβάζω τις τελευταίες 2 ημέρες που συμβαίνουν στην Αμερικάνικη ήπειρο. Και δεν εννοούμε το θέμα Μαδούρο, αλλά τις δηλώσεις απλών αμερικάνων παραγωγών που μιλάνε για πρώτη φορά τόσο έξω από τα δόντια.

Ο Alex Harrell, 40 ετών από τη Νότια Γεωργία, καλλιεργητής 12.000 στρεμμάτων δηλώνει ότι «αφού επί τρία χρόνια περιέκοψα ότι περιέκοψα από έξοδα, τώρα άρχισα να αφήνω τα απομακρυσμένα χωράφια και αυτά που η γη τους δεν αποδίδει. Δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε στην χρεοκοπία, για αυτό σπούδασα να μπορώ να υπολογίζω και να προλαβαίνω». Υπολογίζει ότι του χρόνου θα καλλιεργήσει 45% λιγότερες καλλιέργειες!!!

Ο Bailey Buffalo από το Αρκάνσας κάνει δηλώσεις περισσότερο πολιτικού τύπου και λέει γιατί μας δίνουν τις επιδοτήσεις, για να ξεπληρώσουμε τις οφειλές μας στην τάδε και τάδε εταιρεία που δρα μονοπωλιακά και μας έχει ήδη πάρει πολλά χρήματα από το παντελόνι τα τελευταία δύο χρόνια. Προτείνει μάλιστα μια σειρά «μαρξιστικής εμπνεύσεως» μέτρα, τα οποία θα τα αναφέρουμε άλλη φορά, είναι κρίμα να χαθούν μεταξύ άλλων.

Το καλύτερο όμως είναι η πρόσφατη εξαγορά μιας μεγάλης πτηνοτροφικής εταιρείας με έδρα την Αριζόνα που εκτρέφει κότες για αυγά από βραζιλιάνικη εταιρεία. Το ντιλ ήταν αξίας 1,1 δισ. δολαρίων. Και ξέρετε που τα βρήκε τα χρήματα η τελευταία; Από τις πωλήσεις αυγών στις ΗΠΑ λόγω της κατάρρευσης της ντόπιας παραγωγής από την γρίπη των πτηνών!!!

Σοκ και δέος για το διατροφικό μας μέλλον

Στην από γεννήσεώς μας ενασχόληση με τα θέματα της αγροτικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που το συναίσθημα που αισθανθήκαμε είναι αδιέξοδος και φόβος! Όταν το χρηματιστηριακό κεφάλαιο αρχίσει την συστηματική του ενασχόληση όχι με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων (αυτό το κάνει εδώ και καιρό) αλλά με την πρωτογενή παραγωγή, τότε δεν είναι καθόλου εύκολο να σκεφτεί κανείς τις εξελίξεις στον χώρο. Όταν αρχίσουν οι φήμες και διαδόσεις προκειμένου να προεξοφληθούν χρηματιστηριακά, τότε κανείς δεν θα ξέρει ούτε την αλήθεια, ούτε τι τρώει.

Όταν λοιπόν σε ξυπνάει μαύρη νύχτα η πολυπόθητη βροχή (εκεί φτάσαμε να μας ξυπνάει η κάθε ψιχάλα…) και διαβάζεις κάτι τέτοια πράγματα, ύστερα οι συνεσταλμένες κυβερνητικές ανακοινώσεις το μεσημέρι αλλά και οι άνευρες αγροτικές διεκδικήσεις, ακούγονται στα αυτιά σου σαν μουσική.

Σε ένα θεοσκότεινο μέλλον, τσακωνόμαστε εάν το ρεύμα θα έχει 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερη η κιλοβατώρα ή εάν ε επιστροφή πετρελαίου θα γίνεται στην αντλία ή στην τράπεζα!!! Ένα καλά ποτισμένο χωράφι χρειάζεται περί τις 250 κιλοβατώρες το χρόνο, με μοτέρ λογικής ιπποδύναμης, δηλαδή η διαφορά είναι για 3 ή 3,5 ευρώ το στρέμμα!!!

Mέχρι την ώρα που γράφεται το παρών, μόνο το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε -μειοδοτική – ανακοίνωση στα 7 λεπτά το αγροτικό ρεύμα! Στην ουσία κόβει κάθε νήμα συνεννόησης με την Κυβέρνηση για ένα τόσο κρίσιμο θέμα ή ακόμη και πιθανού εθνικού διαλόγου.

Εάν κάποιος καταναλώνει περισσότερα δεν του φταίει η τιμή της κιλοβατώρα αλλά κάτι άλλο. Αυτό να ζητήσει από την κυβέρνηση να τον βοηθήσει να φτιάξει και όχι να μειώσει το ρεύμα.

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσουμε μια σειρά άρθρα προσπαθώντας να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας με λεπτομέρεια για πιθανούς (φυσικά όχι εξαντλητικούς) χώρους παρέμβασης προκειμένου η αγροτική μας οικονομία να αναταχθεί αρχικά και ίσως να αναπτυχθεί στη συνέχεια. Stay tunned.