Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ

Αμερικανοί διπλωμάτες μετέβησαν σήμερα στο Καράκας για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, η οποία έχει κλείσει από το 2019.

Ο Τζον ΜακΝαμάρα, ανώτατος διπλωμάτης της αμερικανικής πρεσβείας στη γειτονική Κολομβία, και άλλοι διπλωμάτες " μετέβησαν στο Καράκας για να πραγματοποιήσουν μια πρώτη διάγνωση με σκοπό τη σταδιακή επανέναρξη των (αμερικανικών διπλωματικών) εργασιών στη Βενεζουέλα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Διπλωμάτες και προσωπικό ασφαλείας ταξίδεψαν σήμερα στο Καράκας για να αξιολογήσουν μια "εν δυνάμει σταδιακή επανέναρξη" των εργασιών της πρεσβείας εκεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Βενεζουέλα
ΗΠΑ
