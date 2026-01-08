Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος: Πώς δηλώνονται ωράριο, άδεια και 6ήμερη απασχόληση

Υπουργική Απόφαση αναβαθμίζει τις λειτουργίες του υφιστάμενου ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», διευκολύνοντας τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας

Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του εργασιακού νόμου Κεραμέως, που φέρνει αλλαγές σε ωράριο εργασίας (δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη, υπό προϋποθέσεις), προσλήψεις και αποχωρήσεις - εξπρές και «fast-track» σύναψη συμβάσεων για σύντομες ανάγκες.

Το ζητούμενο είναι το πώς θα εφαρμόσει η αγορά τις νέες ρυθμίσεις ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο εβδομάδας, μήνα ή έτους, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τον εργαζόμενο, και το πώς θα λειτουργήσει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ώστε να επιτρέπεται η τετραήμερη εργασία με πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση, υπό συγκεκριμένες συμφωνίες.

Χθες υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η πρώτη Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περαιτέρω απλουστεύσεων που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» (ν.5239/2025).

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αναβαθμίζονται οι λειτουργίες του υφιστάμενου ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου και, μεταξύ άλλων, θα ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

Σύμφωνα με όσα ορίζει η Απόφαση και στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς εργασίας και ομαλής εισαγωγής στη χρήση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, εργοδότες-επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας υποβάλλουν τα ακόλουθα:

Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης

Η «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» περιλαμβάνει ιδίως τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α΄121) και τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την οργάνωση του χρόνου εργασίας: Συμβατικές εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης, Σύστημα Απασχόλησης (5ήμερη/6ήμερη), Στοιχεία Διαλείμματος, καθώς και Δυνατότητα Ευέλικτης Προσέλευσης.

Οι εργοδότες-επιχειρήσεις δηλώνουν ανά εργαζόμενο:

i) Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα

ii) Ημ/νία Αναφοράς (εφαρμογής) Δήλωσης/Μεταβολής

iii) Στοιχεία Εργαζομένου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ)

iv) Στοιχεία που αφορούν:

- Συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο Πλήρους, Μειωμένης ή Εκ Περιτροπής Απασχόληση με προσδιορισμό της προέλευσής του (συμπληρώνεται ο εβδομαδιαίος χρόνος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται βάσει ΣΣΕ/ Διαιτητικής Απόφασης κ.λπ.)

- Εβδομαδιαία απασχόληση (π.χ. 5ήμερη/6ήμερη)

- Διάλειμμα (διάρκεια του και εάν είναι εντός/εκτός ωραρίου)

- Κάρτα Εργασίας (Ναι, Όχι). Επιτρέπεται [Ναι] μόνο σε ενταγμένους κλάδους της Κάρτας Εργασίας. Η επιλογή σε μη ενταγμένους κλάδους στο Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας θα πρέπει να είναι [Όχι].

- Ευέλικτη Προσέλευση (επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας).

Σε περιπτώσεις μεταβολών στοιχείων εργασιακής σχέσης τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την πραγματοποίηση της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν, με την επιφύλαξη της παρ. α) του άρθρου 5Α της παρούσας.

Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία Διευθέτησης του χρόνου εργασίας, δηλώνονται:

(i) Στο Πεδίο «ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» επιλογή μεταξύ των τιμών «Συλλογική Συμφωνία» και «Ατομική Συμφωνία». Στο πεδίο των παρατηρήσεων συμπληρώνεται υποχρεωτικά κείμενο με αναφορά στο είδος της διευθέτησης (ενδεικτικά: τετραήμερο, με συγκεκριμένη αναφορά στην περίοδο αυξημένης και στην περίοδο μειωμένης απασχόλησης).

(ii) Πεδίο «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» με επιπλέον πεδία «Από _/_/___» και «Έως _/__/___». Η περίοδος αναφοράς δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μία εβδομάδα και ανώτερη του ενός έτους.

Μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, η οποία να είναι σύμφωνη με

το δηλωθέν σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

Η Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας αφορά στις ακόλουθες δηλώσεις από εργοδότες-επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας:

i) Στοιχείων για εργαζομένους με Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης,

ii) Στοιχείων για εργαζομένους με Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης,

iii) Στοιχείων Αδειών εργαζομένων (δηλώνονται απογραφικά εντός του επόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα χορήγησής τους).

Τα στοιχεία των περιπτώσεων i) και ii) της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, ως εξής:

α) Σε κάθε νέα διενεργούμενη πρόσληψη πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους που αφορούν, με την Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας στην οποία συμπληρώνεται το ωράριο για την 1η μέρα και δημιουργείται υποχρέωση αυθημερόν υποβολής δήλωσης “Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας”.

β) Σε περιπτώσεις μεταβολών της Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν, με την επιφύλαξη των παρ. γ) και θ) του άρθρου 5Α της παρούσας. Διατηρείται σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση υποβολής ψηφιακής δήλωσης νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.



Ο εργοδότης δηλώνει ανά εργαζόμενο:

Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης

Για τους εργαζόμενους με Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης υποβάλλονται στοιχεία που θα περιέχουν για όλες τις ημέρες της εβδομάδας τα εξής:

i) Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα

ii) Ημερομηνίες Εφαρμογής Ωραρίου [Από - Έως (Προαιρετικό)]. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου “’Έως”, το δηλωθέν ωράριο ισχύει στο διηνεκές.

iii) Στοιχεία εργαζομένου/ων

- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

- Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας, όπως περιγράφεται στη σχετική παρ. της παρούσας απόφασης.

Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης

Η δήλωση υποβάλλεται για εργαζόμενους με μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους σε περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας τους.

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους με την επιφύλαξη των παρ. γ) και θ) του άρθρου 5Α της παρούσας.

Για τους εργαζόμενους με Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης υποβάλλονται στοιχεία που θα περιέχουν για όλες τις ημερομηνίες αναφοράς τα εξής:

i) Βασικά στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα

ii) Στοιχεία εργαζομένου/ων

- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

- Ημερομηνία εφαρμογής (Από- Έως)

- Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας, όπως περιγράφεται στη σχετική παρ. της παρούσας απόφασης

Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας

Η Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία ανά ημέρα (Δευτέρα - Κυριακή):

Ισχύον Ωράριο

Το ισχύον ωράριο ανά ημερομηνία με βάση τις παραπάνω διαδικασίες προκύπτει από την Ημερομηνία Εφαρμογής Ωραρίου “Από” και μετά.

Σε περίπτωση επικάλυψης διαστημάτων ισχύει η τελευταία υποβληθείσα δήλωση για το κάθε διάστημα.

Άδειες

Υποβάλλεται δήλωση των χορηγούμενων αδειών απογραφικά, εντός του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τον μήνα χορήγησής τους. Κατά την υποβολή, δηλώνονται τα ακόλουθα:

i) Στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα

ii) Ημ/νια Υποβολής

iii) Στοιχεία Εργαζόμενων

- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

- Ημερομηνίες Εφαρμογής (Από - Έως) και ημέρες αδείας εντός του διαστήματος αυτού

- Τύπος Άδειας

- Ώρα Από - Ώρα Έως (σε περίπτωση τύπου Ωροάδειας)

Εφόσον η δήλωση αφορά την κανονική άδεια: Έτος αναφοράς, Σύνολο Δικαιούμενων Ημερών Αδείας Τρέχοντος Έτος, Σύνολο Ημερών Ληφθείσας Αδείας Τρέχοντος Έτους.

Δήλωση έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζομένου/ων

Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ενεργοποιούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για όλους τους εργαζομένους τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού. Η κάρτα είναι προσωποποιημένη και μοναδική για κάθε εργασιακή σχέση που συνδέει εργαζόμενο και εργοδότη.

Η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πραγματοποιείται, κατά την υποβολή “Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης. Σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, η ως άνω ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας γίνεται κατά την υποβολή της Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Από την ημερομηνία υποχρεωτικής ενεργοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, όπου γίνεται άμεση καταγραφή της πραγματικής έναρξης και λήξης της απασχόλησης των εργαζομένων τους. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούν μεταβατικά, μέχρι την εγκατάσταση δικού τους συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, λογισμικό που τους παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το σύστημα αυτό διαβιβάζει αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο τις εγγραφές για την έναρξη και λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Την ίδια υποχρέωση έχει ο εργοδότης και αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη.

Η παράλειψη υποβολής στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένων σε σχέση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης τους συσχετιζόμενη με τον αριθμό των αναμενόμενων δηλώσεων υποβολής, αποτελεί κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη από την ανάλυση εκτίμησης κινδύνου του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, προκειμένου η σχετική επιχείρηση να ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Η διαπίστωση πλέον του αριθμού των τριών (3) μονών σημάνσεων τον μήνα ανά εργαζόμενο, όταν δεν δικαιολογείται από τη φύση ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας ή γεγονός ανωτέρας βίας ή αντικειμενική αδυναμία, και οφείλεται σε αμέλεια του εργαζομένου, συνιστά αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο της ανάλυσης εκτίμησης κινδύνου.

Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι:

i) Στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα

ii) Ημ/νια Υποβολής

iii) Στοιχεία Εργαζόμενων

- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

- Ημερομηνία Αναφοράς,

- Ώρα Έναρξης (υποχρεωτικό κατά τη δήλωση έναρξης απασχόλησης),

- Ώρα Λήξης (υποχρεωτικό κατά τη δήλωση λήξης απασχόλησης).

Τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας κάθε επιχείρησης τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του συστήματος που τον αφορούν. Τα αντίστοιχα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του συστήματος που τον αφορούν.

Επιλογή προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου

Οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υποχρεούνται να δηλώνουν έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα στην «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» αν για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μηνός, θα καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών:

α. εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους ή

β. απολογιστικά, μετά την πραγματοποίησή τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 581 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α΄121).

Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας

Οι εργοδότες επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

Απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας

Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας, ως έκτακτης βάρδιας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 192 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025 Α΄121), πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α.

Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, ως έκτακτης βάρδιας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α΄121), πρέπει:

να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων και

να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α.

Η ψηφιακή αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση ηλεκτρονικά σαρωμένης της δήλωσης υπογεγραμμένης ιδιοχείρως από τον εργαζόμενο ή από τη σχετική δήλωση που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή του ή δήλωση του ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Ειδικότερα, σε περίπτωση αδικαιολόγητης (αυθαίρετης) αποχής του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) συναπτών εργάσιμων ημερών, ο εργοδότης υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ηλεκτρονικά, υπεύθυνη δήλωση περί όχλησης του εργαζόμενου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 330 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α΄121) και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης δύο (2) συναπτών εργασίμων ημερών από την υποβολή αυτής της δήλωσης, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, να υποβάλλει την ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου χωρίς να απαιτείται υπογραφή της από τον εργαζόμενο.