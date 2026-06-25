Πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια: Δύο δισ. άτομα χρησιμοποιούν ρυπογόνα καύσιμα για μαγείρεμα

Όπως φανερώνουν τα ευρήματα νέας έκθεσης, 655 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Διανύουμε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια και η οικονομική προσιτότητα βρίσκονται στην «καρδιά» της αναπτυξιακής ατζέντας, με την κλιματική κρίση να επιβάλλει την λήψη μέτρων πράσινης μετάβασης, προκειμένου να προστατευτεί ο πλανήτης που είναι το παγκόσμιο σπίτι μας.

Σε αυτή την συγκυρία, δυστυχώς, ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, γεγονός που επιδεινώνει την κλιματική επιβάρυνση την οποία δέχεται ο πλανήτης καθημερινά.

Όπως φανερώνουν τα ευρήματα νέας έκθεσης, 655 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και δύο δισεκατομμύρια χρησιμοποιούν ρυπογόνα καύσιμα και τεχνολογίες για το μαγείρεμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία τους. Η Υποσαχάρια Αφρική φέρει ένα δυσανάλογο μερίδιο αυτών των κενών, με πάνω από 560 εκατομμύρια να ζουν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και 970 εκατομμύρια να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό μαγείρεμα.

Η τελευταία έκδοση της έκθεσης Tracking SDG 7: The Energy Progress Report , η οποία ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) περιλαμβάνει νέα δεδομένα για το 2023 και το 2024, δείχνει ότι ενώ οι περισσότερες περιοχές πλησιάζουν στην καθολική πρόσβαση, η πρόοδος στην Υποσαχάρια Αφρική έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και ο ρυθμός ηλεκτροδότησης πρέπει να τριπλασιαστεί για να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση έως το 2030. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η έκθεση επισημαίνει την ενθαρρυντική πρόοδο σε διάφορους τομείς της βιώσιμης ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέχισαν την ισχυρή επέκτασή τους, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έφτασε στο παγκόσμιο ρεκόρ των 544 βατ (αρκετά για την τροφοδοσία ενός ψυγείου) ανά άτομο. Οι διεθνείς δημόσιες χρηματοοικονομικές ροές που υποστηρίζουν την καθαρή ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκαν ελαφρώς στα 24,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και οι βελτιώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή απόδοση συνέχισαν να φτάνουν τα 3,76 megajoules ανά δολάριο ΗΠΑ, αν και αυτός ο ρυθμός παραμένει ανεπαρκής για την επίτευξη των στόχων του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 7.

Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί ότι χωρίς επείγουσα και κλιμακωτή δράση, ο κόσμος δεν θα καταφέρει να επιτύχει τον ΣΒΑ 7, που αφορά την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια έως το 2030. Επιπλέον, ενώ η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να εκτυλίσσεται, ο αντίκτυπός της στις αγορές ενέργειας και στην ευρύτερη οικονομία αναμένεται να είναι σημαντικός.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτάχυνση της εγχώριας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θεωρείται ολοένα και περισσότερο απαραίτητη τόσο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής προσιτότητας, όσο και για την προώθηση μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα και την ανάπτυξη. Οι κατανεμημένες λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων ηλιακών και των μίνι δικτύων, αποτελούν μια οικονομικά αποδοτική λύση για την πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, εξυπηρετώντας ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Το ηλεκτρικό μαγείρεμα, η βιοαιθανόλη και το βιοαέριο κερδίζουν επίσης έδαφος ως κλιμακούμενες λύσεις μαγειρέματος με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διαφοροποίηση των καθαρών οδών μαγειρέματος.

Η οικονομική προσιτότητα παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για την επέκταση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια. Ακόμα και όπου υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές, πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα τέλη σύνδεσης, το κόστος καλωδίωσης ή τις βασικές ενεργειακές υπηρεσίες. Καθώς οι χώρες εργάζονται για να προσεγγίσουν τον εναπομείναντα μη ηλεκτροδοτούμενο πληθυσμό, οι στοχευμένες επιδοτήσεις, οι καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι λύσεις ηλεκτροδότησης με το χαμηλότερο κόστος θα είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Οι περιορισμοί χρηματοδότησης παρεμποδίζουν την πρόοδο, με τα επίπεδα είτε να μην επαρκούν για την επίτευξη των στόχων SDG 7 είτε να μειώνονται εντελώς στις φτωχότερες χώρες. Οι διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές για την υποστήριξη της καθαρής ενέργειας προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μειώθηκαν σημαντικά, καταγράφοντας 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας μείωση 11% από το 2023.

Η ισχυρότερη πολιτική ηγεσία, ο βελτιωμένος διατομεακός συντονισμός και η στρατηγική εστίαση στις χώρες και τις κοινότητες που κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν πίσω παραμένουν οριζόντιες προτεραιότητες ενόψει του 2030. Τα σαφή πολιτικά μηνύματα και η βιώσιμη εφαρμογή είναι θεμελιώδεις για τη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μείγματος, την αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και την ενίσχυση της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας έναντι των διαταραχών της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.

Τα ευρήματα στους βασικούς δείκτες

Πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια: Παρά τα οφέλη, η πρόοδος παραμένει πολύ αργή. Το 2024, το παγκόσμιο ποσοστό πρόσβασης παρέμεινε στάσιμο στο 92% και η ετήσια ανάπτυξη μειώθηκε στο μισό σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Η Υποσαχάρια Αφρική και οι αγροτικοί πληθυσμοί μένουν όλο και πιο πίσω, με το αγροτικό έλλειμμα στην Υποσαχάρια Αφρική να αυξάνεται από 376 εκατομμύρια το 2010 σε 447 εκατομμύρια το 2024. Η επίτευξη καθολικής πρόσβασης έως το 2030 θα απαιτήσει πλέον τριπλασιασμό του ρυθμού προόδου στο 1,3% ετησίως.

Πρόσβαση σε καθαρά καύσιμα και τεχνολογίες για μαγείρεμα: Αυτό παραμένει το μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα, επηρεάζοντας περίπου δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους - περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η πρόοδος είναι άνιση, με ένα έντονο χάσμα μεταξύ πόλεων και υπαίθρου: το 89% του αστικού πληθυσμού έχει πρόσβαση σε καθαρή μαγειρική σε σύγκριση με μόνο το 56% των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Χωρίς ισχυρότερη δράση, 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν ακόμα να βασίζονται σε ρυπογόνα καύσιμα όπως ξυλάνθρακας, ξύλο, κηροζίνη και άνθρακας έως το 2030. Η υποσαχάρια Αφρική αντιπροσωπεύει και πάλι ένα δυσανάλογο μερίδιο, με τον αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση να αναμένεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο έως το 2027. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, με την ατμοσφαιρική ρύπανση στα νοικοκυριά να ευθύνεται για περίπου 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν πλέον πάνω από το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά το μερίδιό τους στη θέρμανση και τις μεταφορές παραμένει περιορισμένο. Παρά την πρωτοφανή αύξηση, οι ανισότητες στην ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας εξακολουθούν να υφίστανται. Η ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στις χώρες χαμηλού εισοδήματος ανήλθε σε μόλις 33,6 βατ ανά άτομο, σε σύγκριση με 1.224 βατ ανά άτομο στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ενεργειακή απόδοση: Η πρόοδος υπολείπεται του ρυθμού που απαιτείται για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων, με τον ρυθμό προόδου να μειώνεται από 2,4% το 2022 σε 1,5% το 2023. Οι πρόσφατες βελτιώσεις στην ενεργειακή ένταση παραμένουν πολύ κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την ευθυγράμμιση με τον ΣΒΑ 7, υπογραμμίζοντας ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ φιλοδοξίας και εφαρμογής. Η ενίσχυση των μέτρων αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας αλλά και για τη μείωση του κόστους και των εκπομπών

Διεθνείς δημόσιες χρηματοοικονομικές ροές προς αναπτυσσόμενες χώρες για την υποστήριξη της καθαρής ενέργειας: Τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν περιορισμένη ανάπτυξη, ανεπαρκή σε σχέση με τις ανάγκες, με τις ροές να αυξάνονται οριακά από 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2023 σε 24,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024. Παρά το υψηλό κόστος του χρέους που δημιουργεί οικονομική πίεση στις αναπτυσσόμενες χώρες, η χρηματοδότηση με βάση το χρέος εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια μορφή διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης για καθαρή ενέργεια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% των συνολικών ροών το 2024. Οι επιχορηγήσεις αντιπροσώπευαν το 13%, ενώ η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και οι εγγυήσεις κινδύνου παρέμειναν συγκριτικά οριακές στο 2% και 5% αντίστοιχα.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ειδική εκδήλωση στις 8 Ιουλίου 2026, μετά την εις βάθος εξέταση του ΣΒΑ 7 στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νέα Υόρκη, το οποίο επιβλέπει την πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).