Athlos Energy: Ολοκλήρωσε την πρώτη προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα

Η ανάλυση κάλυψε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ακολουθώντας μία γεωγραφικά ουδέτερη προσέγγιση, χωρίς προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος.

Μία καινοτόμα προκαταρκτική ανάλυση χωροθέτησης πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε η Athlos Energy σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Cambrian Nuclear.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας Plinth της Cambrian Nuclear, ενός εξειδικευμένου εργαλείου αξιολόγησης θέσεων για πυρηνικούς σταθμούς, το οποίο επιτρέπει τη συνδυαστική ανάλυση μεγάλου αριθμού γεωχωρικών, σεισμοτεκτονικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Η ανάλυση κάλυψε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ακολουθώντας μία γεωγραφικά ουδέτερη προσέγγιση, χωρίς προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Στόχος ήταν η αρχική αποτύπωση της χωροθετικής καταλληλόλητας της χώρας για διαφορετικούς τύπους πυρηνικών τεχνολογιών, από συμβατικούς μεγάλους αντιδραστήρες υφιστάμενης τεχνολογίας έως μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και μίκρο-αντιδραστήρες.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες υποδείξεις του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, της Αμερικανικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και του αμερικανικού Electric Power Research Institute. Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη παραμέτρους όπως η σεισμικότητα και η εγγύτητα σε ρήγματα, ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων, η εγγύτητα σε αστικά κέντρα, η τοπογραφία, η διαθεσιμότητα γης και υδάτινων πόρων, καθώς και η πρόσβαση σε υφιστάμενες ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές. Ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των καταλληλότερων περιοχών σε λεπτομέρεια μερικών δεκάδων μέτρων.

Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης δείχνουν ότι η υψηλή σεισμικότητα της χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες στην επιλογή θέσεως μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Παράλληλα, η αξιοποίηση αντιδραστήρων μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος φαίνεται να διευρύνει σημαντικά το φάσμα των δυνητικά κατάλληλων περιοχών, λόγω υψηλότερων σεισμικών ορίων σχεδιασμού και μειωμένων αναγκών σε νερό ψύξης.

Συγκεκριμένα, υπό την πλέον συντηρητική προσέγγιση χωροθέτησης, με εφαρμογή αυστηρών σεισμικών κριτηρίων και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές προσαρμογές ή αναβαθμίσεις στον σχεδιασμό συγκεκριμένων τεχνολογιών αντιδραστήρων, περιοχές της Θράκης, καθώς και της Νότιας Εύβοιας, αναδεικνύονται ως δυνητικά κατάλληλες για περαιτέρω διερεύνηση ως προς την εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών σταθμών.

Η ανάλυση εξέτασε επίσης σενάρια αυξημένων σεισμικών περιθωρίων σχεδιασμού για μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, αντίστοιχα με πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες με αυξημένη σεισμικότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή ενισχυμένων τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να διευρύνει σημαντικά το φάσμα των περιοχών που θα μπορούσαν να εξεταστούν για την ανάπτυξη μεγάλων πυρηνικών σταθμών, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας , καθώς και της Κεντρικής Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και επιλεγμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας φαίνεται να παρουσιάζουν προοπτικές για την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος.

Η παρούσα μελέτη δεν αποσκοπεί στην επιλογή ή πρόταση συγκεκριμένης θέσης για κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα. Πρόκειται για μία πρώτη προκαταρκτική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για πιο εξειδικευμένες μελέτες και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής της Ελλάδας.

Για την Athlos Energy, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μέρος μια σειράς προκαταρτικών αναλύσεων με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των θεμελιωδών παραμέτρων που σχετίζονται με την δυνητική εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποστηρίζουν αφενός την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της Athlos Energy, ενώ θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και στην Ελληνική Πολιτεία στην ευρύτερη προσπάθεια μετάβασης της συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια από θεωρητικό σε θεσμικό επίπεδο μέσω τεχνικά τεκμηριωμένων μελετών.

Αναλυτικά αποτελέσματα των πρώτων προκαταρκτικών μελετών για την πιθανή συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν μετά το καλοκαίρι, σε ειδική εκδήλωση της Athlos Energy. Στην ανακοίνωση, η Athlos Energy ευχαριστεί την Cambrian Nuclear και τον ιδρυτή της, Δρ. Ethan Bates, για την εξαιρετική συνεργασία, την τεχνογνωσία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της μελέτης.