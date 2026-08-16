Κίνα: Επιταχύνει τους νέους κανόνες για την ανακύκλωση εξοπλισμού ΑΠΕ και των αποβλήτων τους

Το Πεκίνο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες στην ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγονται από τον συγκεκριμένο κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, του αιολικού εξοπλισμού και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η Κίνα επιταχύνει τη θέσπιση κανόνων για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού αιολικής και ηλιακής ενέργειας και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύστημα κλειστού κύκλου για τα απόβλητα του κλάδου πριν από το 2030, μετέδωσε την Κυριακή η κινεζική κρατική τηλεόραση (CCTV).

Αξιωματούχοι της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) δήλωσαν ότι το σύστημα θα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για τη συλλογή, ανάκτηση και αξιοποίηση των αποβλήτων, καθώς η Κίνα εφαρμόζει μέτρα για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας κατά την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με την CCTV.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες στην ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγονται από τον συγκεκριμένο κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, του αιολικού εξοπλισμού και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ανέφερε.

Η Κίνα θα εφαρμόσει αυστηρά τις απαιτήσεις για την απόσυρση των ηλεκτρικών οχημάτων μαζί με τις μπαταρίες τους και θα καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες ανακύκλωσης και αποσυναρμολόγησης, μετέδωσε η CCTV.

Παράλληλα, οι αρχές θα στηρίξουν εθνικά βασικά εργαστήρια που επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και αξιοποίηση πόρων και θα αναβαθμίσουν τις δυνατότητες αποσυναρμολόγησης παλαιών μηχανημάτων, οχημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων.

