Ιράν: Άνδρας εκτελέστηκε για τη συμμετοχή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Οι εκτελέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος τον οποίο πυροδότησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον της χώρας.

Ένας άνδρας εκτελέστηκε σήμερα στο Ιράν μετά την καταδίκη του σε θάνατο για επίθεση εναντίον αστυνομικών με το αυτοκίνητό του στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος.

Οι εκτελέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος τον οποίο πυροδότησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον της χώρας και μεγάλος αριθμός των εκτελεσθέντων είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ένα κίνημα αμφισβήτησης που ξεκίνησε κατά της αύξησης του κόστους ζωής μετατράπηκε γρήγορα σε τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η εξουσία έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους, αποδίδοντας τη βία σε "τρομοκρατικές ενέργειες" που ενορχηστρώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό έχουν μιλήσει από την πλευρά τους για καταστολή η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

"Ο Σαχράμ Σαντεγί, που καταδικάστηκε σε θάνατο για επιχειρησιακή δράση προς όφελος του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί", ανέφερε το πρακτορείο MIzan, όργανο της δικαστικής εξουσίας.

Σύμφωνα με το Mizan, είχε επιτεθεί στις 8 Ιανουαρίου σε αστυνομικούς στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντας επτά από αυτούς.

Το 2025, οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός ρεκορ μετά το 1989, ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν) και Ensemble contre la peine de mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής -- ECPM), που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που χρησιμοποιεί πιο συχνά τη θανατική ποινή μετά την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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