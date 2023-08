Ντεμπούτο έκανε μόλις προ ημερών το πολυαναμενόμενη resort στο Costa Navarino, με το άνοιγμα του πολυτελούς Mandarin Oriental, του πρώτου στην ελληνική αγορά, κι ενώ αναμένεται σε βάθος χρόνου και το δεύτερο «χτύπημα», αυτή τη φορά στο Ελληνικό σε συνεργασία με τη Lamda. Το project και οι επενδύσεις του ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Ντεμπούτο έκανε μόλις προ ημερών μια νέα επένδυση στο Costa Navarino, με το άνοιγμα του πολυτελούς resort Mandarin Oriental, του πρώτου στην ελληνική αγορά, κι ενώ αναμένεται σε βάθος χρόνου και το δεύτερο «χτύπημα», αυτή τη φορά στο Ελληνικό, καθώς, ως γνωστόν, η εταιρεία BELT Riviera Α.Ε., η οποία έχει συσταθεί από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (Lamda Development), έχει υπογράψει συμφωνία με το Mandarin Oriental Hotel Group για τη διαχείριση του Mandarin Oriental, Athens.

Το πολυτελές resort στη Μεσσηνία

Την περασμένη Τρίτη 15 Αυγούστου, άνοιξε στην Costa Navarino το πρώτο Mandarin Oriental, το οποίο άρχισε να υποδέχεται τους πρώτους πελάτες. Το ξενοδοχείο έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ομάδα των αρχιτεκτόνων, Tombazis & Associates Architects και K-Studio έχει συνδυάσει τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία, διασφαλίζοντας ότι κάθε πτυχή του αποτυπώνει στο μέγιστο την υπέροχη πανοραμική θέα του. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του αξιοποιεί υλικά που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή και αγκαλιάζει τα “green living” concepts αντλώντας έμπνευση από την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Καθεμία από τις μοναδικά φωτεινές σουίτες διαθέτει ευρύχωρες βεράντες και οι υπόσκαφες βίλες με τις ιδιωτικές πισίνες ξεχωρίζουν για τους πανέμορφους χώρους με χειροποίητα έργα τέχνης και στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη ζεστασιά της Πελοποννήσου.

Tο Mandarin Oriental, Costa Navarino θα περιλαμβάνει 99 σουίτες και υπόσκαφες βίλες, σε φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων και με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου, ενώ θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και μεγάλες βεράντες, αντλώντας έμπνευση από την αρχιτεκτονική της περιοχής. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται επίσης πέντε εστιατόρια, μπαρ όπως και beach club, ενώ οι εσωτερικοί χώροι αναδεικνύουν το Μεσσηνιακό φυσικό τοπίο, προσφέροντας γαλήνη και ηρεμία. Η επένδυση είναι τοποθετημένη στο Navarino Bay, όπου έχουν μεταφυτευθεί 2.700 ελαιόδεντρα και πάνω από 500.000 θάμνοι διαφόρων ειδών, ενώ το Spa διαθέτει μια πισίνα 25 μέτρων που ρέει από τους εσωτερικούς προς τους εξωτερικούς χώρους με θέα στον κόλπο και το ηλιοβασίλεμα. «Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για τους καλεσμένους μας, ώστε να απολαύσουν πλήρως την εμπειρία και να εξοικειωθούν με τις παροχές μας», διεμήνυσε ο κ. Raul Levis σε πρόσφατο συνέδριο του Insider.gr και της Liquid Media (2ο International Tourism & Business Conference).

Σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην πλαγιά του Navarino Bay, στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα, τις θρυλικές υπηρεσίες και την ελληνική φιλοξενία. Το Resort, που περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους με ελιές, προσφέρει 99 κομψά διακοσμημένες σουίτες και βίλες, καθεμία με εξαιρετική θέα και άνετους χώρους. Ολες οι σουίτες διαθέτουν βεράντα ή μπαλκόνι, ενώ οι βίλες ιδιωτικές πισίνες. Με πέντε εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, που συμπληρώνονται από ένα γεμάτο ενέργεια beach club και world-class Spa & Fitness εγκαταστάσεις, το resort περιβάλλεται από ένα εξαιρετικό γήπεδο γκολφ 18 οπών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών, υπαίθριων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που εξασφαλίζουν μια αξέχαστη διαμονή για κάθε επισκέπτη.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, «σχεδιασμένο ως ένα ήρεμο “καταφύγιο”, το The Spa, στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, είναι εμπνευσμένο από τις ανατολίτικες παραδόσεις του Ομίλου σε συνδυασμό με την πληθωρική ελληνική φύση που το περιβάλλει. Αυτός ο γαλήνιος χώρος προσφέρει μια πραγματική απόδραση από τους περισπασμούς της καθημερινότητας, με ένα ευρύ φάσμα χαλαρωτικών και αναζωογονητικών ολιστικών θεραπειών. Η 25 μέτρων μήκους πισίνα, που ξεκινάει από εσωτερική και καταλήγει σε εξωτερική, προσφέρει εκπληκτική θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου, ενώ το χαμάμ, το cold bath και η σάουνα με βότανα χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες αποτοξίνωσης. Το Fitness Center του resort και η ομάδα εξειδικευμένων προπονητών του, ενθαρρύνει τους επισκέπτες να επιτύχουν τους καθημερινούς fitness στόχους τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ μια ποικιλία από θαλάσσιες εμπειρίες, από paddleboard μέχρι θαλάσσιο σκι, περιμένουν τους φιλοξενούμενους στο beach club. Οι λάτρεις του πολιτισμού θα ενθουσιαστούν με τις επιλογές των εμπειριών που προσφέρονται, από γευσιγνωσίες ελαιολάδου, μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής και επισκέψεις σε πολλές τοπικές ιστορικές τοποθεσίες, ενώ οι λάτρεις του γκολφ θα απολαύσουν το παιχνίδι στο signature γήπεδο 18 οπών The Bay Course που περιβάλλει το ξενοδοχείο, καθώς και σε ακόμη τρία signature γήπεδα γκολφ στην Costa Navarino».

Το Mandarin Oriental Costa Navarino βρίσκεται δίπλα στη Navarino Agora που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές Ιουλίου, έναν διαδραστικό χώρο που συνδυάζει επιλεγμένα καταστήματα, εστιατόρια, street food, θερινό σινεμά, καθώς και εκδηλώσεις που προβάλλουν και αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.

Ελληνικό – Lamda: Η επόμενη «άφιξη» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πάντως, όπως ήδη έχει αναδείξει το insider.gr, το 2027 αναμένεται η «άφιξη» και του δεύτερου Mandarin Oriental (Athens), στο Ελληνικό, αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα σε ΤΕΜΕΣ και Lamda Development. Η επένδυση στην πρωτεύουσα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων με 123 δωμάτια και σουίτες, καθώς και 17 επώνυμες πολυτελείς κατοικίες/διαμερίσματα (branded residences), με μοναδική θέα στον Σαρωνικό κόλπο και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές και εμπειρίες αναψυχής, ενώ θα διαθέτει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων, απέχοντας μόλις λίγα λεπτά από την κοσμοπολίτικη περιοχή της μαρίνας του Αγίου Κοσμά. Το Spa του Mandarin Oriental Athens θα περιλαμβάνει θεραπείες ευεξίας και ομορφιάς, εμπνευσμένες από την Ελλάδα.

Το Mandarin Oriental, Athens θα είναι το δεύτερο ξενοδοχείο της Mandarin Oriental στην Ελλάδα. Με τη συμφωνία αυτή, το παγκοσμίου φήμης brand θα αποκτήσει παρουσία και στην Αθήνα, μετά την Costa Navarino, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του Ομίλου στη δυναμική της Ελλάδας ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών. Το βραβευμένο Mandarin Oriental Hotel Group έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και residences του κόσμου. Ξεκινώντας τη δραστηριότητά του από την Ασία έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο brand, κάτω από την ομπρέλα του οποίου λειτουργούν 37 ξενοδοχεία και 9 residences σε 25 χώρες, με κάθε μέλος να αντικατοπτρίζει την ανατολίτικη κληρονομιά του Ομίλου, την τοπική κουλτούρα και ένα μοναδικό design. Η Mandarin Oriental διαθέτει ένα ισχυρό pipeline ξενοδοχείων και residences υπό ανάπτυξη και είναι μέλος του Jardine Matheson Group.

Η νέα «γειτονιά» και οι επενδύσεις της ΤΕΜΕΣ

Όπως είχε αναφέρει το insider.gr στα τέλη Ιουνίου, σε πλήρη εξέλιξη ήταν ο σχεδιασμός για τη νέα οικιστική «γειτονιά» με την οποία επί της ουσίας ολοκληρώνεται η οικιστική ανάπτυξη στην πρώτη περιοχή Navarino Dunes (μία από τις πέντε συνολικά), μέρος της μεγάλης επένδυσης της ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο συγκρότημα στη νοτιοδυτική πλευρά της Πελοποννήσου. Η εταιρεία «λανσάρει» τη νέα αυτή ανάπτυξη Valley Greens που θα περιλαμβάνει 32 διαμερίσματα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Η νέα γειτονιά θα περιλαμβάνει βίλες 2 έως και 4 υπνοδωματίων με πισίνα, ενώ θα αναπτυχθεί με τη λογική «turn-key». Ειδικότερα, η νέα αυτή γειτονιάς θα περιλαμβάνει Semi-detached κατοικίες με 2 υ/δ από 135 τ.μ., Semi-detached κατοικίες με 3 υ/δ από 250 τ.μ., Detached κατοικίες 4 υπνοδωματίων από 300 τ.μ. Για την ανέγερσή τους η Costa Navarino έχει συνεργαστεί με γνωστούς αρχιτέκτονες και γραφεία, όπως Zoumboulakis Architects / Kokkinou & Kourkoulas Architects. Το νέο project στοχεύει στην προσέλκυση Ατόμων Ιδιαίτερα Υψηλής Καθαρής Θέσης ή αλλιώς, όπως έχει επικρατήσει διεθνώς, τους Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Οι ιδιοκτήτες της γειτονιάς «Valley Greens» θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα προνόμια και τα οφέλη των κατοικιών της Costa Navarino, μέσα από μια ευρεία γκάμα on demand υπηρεσιών και εμπειριών, διαμένοντας για κάποιο χρονικό διάστημα (την υπόλοιπη περίοδο θα ενοικιάζεται σε άλλους πελάτες).

Το νέο αυτό οικιστικό project αποτελεί συνέχεια της ιδιαίτερα πετυχημένης πορείας και στον οικιστικό – παραθεριστικό τομέα που έχει ξεκινήσει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια (από το 2017). Επίσης, αξίζει να προσθέσουμε ότι φέτος παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους επιπλέον περίπου 40 διαμερίσματα και branded κατοικίες που αποτελούν μέρος μιας άλλης «γειτονιάς» - ανάπτυξης, που ξεκίνησε το 2020, εν μέσω πανδημίας και έχουν πουληθεί στο σύνολό τους. Αν συνυπολογίσουμε όλες τις αναπτύξεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, το γκρουπ έχει διπλασιάσει τις προσφερόμενες οικιστικές παροχές του τα τελευταία χρόνια, έχοντας χαρτοφυλάκιο άνω των 100 κατοικιών, διαφόρων μεγεθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΕΜΕΣ (με βασικό μέτοχο τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο) μέχρι σήμερα οι επενδύσεις της στην Costa Navarino (ξενοδοχεία, golf, υποδομές κ.λπ.) ανέρχονται σε 850 εκατ. ευρώ, ενώ περί τα 400 εκατ. ευρώ έχουν επενδύσει τρίτοι για την απόκτηση κατοικιών (κατασκευή και αγορά γης). Μέχρι το 2027, όταν δηλαδή ολοκληρωθούν όλες οι αναπτύξεις που σχεδιάζονται και στις 5 περιοχές της Costa Navarino (Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Waterfront, Navarino Hills και Navarino Blue) η συνολική επένδυση από την πλευρά της ΤΕΜΕΣ θα φτάσει συνολικά το 1,2 δισ. ευρώ.