Costa Navarino: Η νέα residence «γειτονιά» και οι τιμές – Επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ

Προ των πυλών η νέα οικιστική ανάπτυξη Valley Greens στην πρώτη περιοχή Navarino Dunes που θα περιλαμβάνει 32 διαμερίσματα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Οι βίλες, τα διαμερίσματα, οι τιμές και οι χώροι. Οι άλλες εκτάσεις στη Μεσσηνία. Ανοίγει η Navarino Agora.

Προ των πυλών βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη νέα οικιστική «γειτονιά» με την οποία επί της ουσίας ολοκληρώνεται η οικιστική ανάπτυξη στην πρώτη περιοχή Navarino Dunes (μία από τις πέντε συνολικά), μέρος της μεγάλης επένδυσης της ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο συγκρότημα Costa Navarino στη νοτιοδυτική πλευρά της Πελοποννήσου.

Η εταιρεία «λανσάρει» τη νέα αυτή ανάπτυξη Valley Greens που θα περιλαμβάνει 32 διαμερίσματα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Η νέα γειτονιά θα περιλαμβάνει βίλες 2 έως και 4 υπνοδωματίων με πισίνα, ενώ θα αναπτυχθεί με τη λογική ‘turn-key’. Ειδικότερα, η νέα αυτή γειτονιάς θα περιλαμβάνει Semi-detached κατοικίες με 2 υ/δ από 135 τ.μ., Semi-detached κατοικίες με 3 υ/δ από 250 τ.μ., Detached κατοικίες 4 υπνοδωματίων από 300 τ.μ. Για την ανέγερσή τους η Costa Navarino έχει συνεργαστεί με γνωστούς αρχιτέκτονες και γραφεία, όπως Zoumboulakis Architects / Kokkinou & Kourkoulas Architects. Το νέο project στοχεύει στην προσέλκυση Ατόμων Ιδιαίτερα Υψηλής Καθαρής Θέσης ή αλλιώς, όπως έχει επικρατήσει διεθνώς, τους Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Οι ιδιοκτήτες της γειτονιάς «Valley Greens» θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα προνόμια και τα οφέλη των κατοικιών της Costa Navarino, μέσα από μια ευρεία γκάμα on demand υπηρεσιών και εμπειριών, διαμένοντας για κάποιο χρονικό διάστημα (την υπόλοιπη περίοδο θα ενοικιάζεται σε άλλους πελάτες).

Το νέο αυτό οικιστικό project αποτελεί συνέχεια της ιδιαίτερα πετυχημένης πορείας και στον οικιστικό – παραθεριστικό τομέα που έχει ξεκινήσει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια (από το 2017). Επίσης, αξίζει να προσθέσουμε ότι φέτος παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους επιπλέον περίπου 40 διαμερίσματα και branded κατοικίες που αποτελούν μέρος μιας άλλης «γειτονιάς» - ανάπτυξης, που ξεκίνησε το 2020, εν μέσω πανδημίας και έχουν πουληθεί στο σύνολό τους. Αν συνυπολογίσουμε όλες τις αναπτύξεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, το γκρουπ έχει διπλασιάσει τις προσφερόμενες οικιστικές παροχές του τα τελευταία χρόνια, έχοντας χαρτοφυλάκιο άνω των 100 κατοικιών, διαφόρων μεγεθών.

Επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΕΜΕΣ (με βασικό μέτοχο τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο) μέχρι σήμερα οι επενδύσεις της στην Costa Navarino (ξενοδοχεία, golf, υποδομές κ.λπ.) ανέρχονται σε 850 εκατ. ευρώ, ενώ περί τα 400 εκατ. ευρώ έχουν επενδύσει τρίτοι για την απόκτηση κατοικιών (κατασκευή και αγορά γης). Μέχρι το 2027, όταν δηλαδή ολοκληρωθούν όλες οι αναπτύξεις που σχεδιάζονται και στις 5 περιοχές της Costa Navarino (Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Waterfront, Navarino Hills και Navarino Blue) η συνολική επένδυση από την πλευρά της ΤΕΜΕΣ θα φτάσει συνολικά το 1,2 δισ. ευρώ.

Από το 2006 και μετά, όταν είχαν εκκινήσει οι πρώτες διαδικασίες για το μεγάλο τουριστικό συγκρότημα Costa Navarino, η επένδυση – ανάπτυξη έχει εισφέρει μέχρι σήμερα περί το 11%, σωρρευτικά, του ΑΕΠ της Μεσσηνίας. Ακόμη, για κάθε μια θέση εργασίας στη Costa Navarino δημιουργείται 0,8 θέση εργασίας εκτός και το 60% των εργαζομένων στο τουριστικό συγκρότημα είναι από την περιοχή. Το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η Costa Navarino από το ξεκίνημά της, o σεβασμός στη φύση, στην τοπική κοινωνία, στην αυθεντικότητα αλλά και στην ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς του τόπου, η ήπια ανάπτυξη – χαμηλή δόμηση προσελκύουν τους υποψήφιους αγοραστές, μαζί φυσικά με τις κορυφαίες υποδομές, τα τέσσερα γήπεδα golf, την εξαιρετική τοποθεσία, τις υψηλού επιπέδου προδιαγραφές σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας αλλά και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ετήσια βάση.

Οι οικιστικές γειτονιές και οι τιμές

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 έγινε το επίσημο λανσάρισμα των Costa Navarino Residences με κατοικίες στις γειτονιές Sea Dunes και Olive Grove. Το 2019 έγινε το λανσάρισμα των διαμερισμάτων The Residences at the Westin Resort, Costa Navarino και την επόμενη χρονιά της γειτονιάς Rolling Greens - «turn-key» κατοικίες. Το 2022 είχαμε την επέκταση της γειτονιάς Olive Grove με «turn-key» κατοικίες, ενώ φέτος γίνεται το λανσάρισμα της γειτονιάς Valley Greens - «turn-key» κατοικίες 2-4 υπνοδωματίων. Γενικότερα, και σε σχέση με τις Costa navarino residences, πρόκειται για 4 γειτονιές, τις Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens και για 3 διαφορετικούς τύπους, δηλαδή κατοικίες “off plan” (από τα σχέδια), κατοικίες “turn key” (με το κλειδί στο χέρι) και Branded διαμερίσματα. Έχει πουληθεί περίπου το 90%, ενώ σε σχέση με τα μεγέθη κατοικιών (με βάση την τωρινή διαθεσιμότητα), οι εσωτερικοί χώροι κυμαίνονται μεταξύ 135 – 1.300 τ.μ., τα οικόπεδα μεταξύ 800 – 3,000 τ.μ., ενώ προβλέπονται 2 έως 7 υπνοδωμάτια. Η εταιρεία συνεργάζεται με 10 αρχιτεκτονικά γραφεία, η δε κάλυψη ανέρχεται έως 10% της συνολικής έκτασης, με ανεμπόδιστη θέα για πάντα.

Το εύρος τιμών (σύμφωνα με την τωρινή διαθεσιμότητα) ξεκινά από 3.750.000 ευρώ για τις “custom” κατοικίες, από 1.400.000 ευρώ για τις “turn key” κατοικίες και από 770.000 για τα branded διαμερίσματα. Το προφίλ ιδιοκτητών είναι μοιρασμένο σε 50% Έλληνες και 50% ξένους αγοραστές (60% ξένοι βάσει αξίας), ενώ προφανώς προσφέρεται ευρεία γκάμα υπηρεσιών & προνομίων και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες της Costa Navarino.

Το Costa Navarino και οι 4 εκτάσεις στη Μεσσηνία

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από 5 ξεχωριστές περιοχές με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, 4 signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Στο Navarino Bay θα ανοίξει το καλοκαίρι του 2023, το ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino. Με την Mandarin Oriental θα συνεργαστεί η ΤΕΜΕΣ και στο Ελληνικό για τη μία από τις δύο τουριστικές αναπτύξεις που σχεδιάζει μαζί με τη Lamda για το παραλιακό μέτωπο της έκτασης του πρώην αεροδρομίου. Στην κοντινή περιοχή Navarino Waterfront βρίσκεται το νέο ξενοδοχείο W Costa Navarino. Στο Navarino Hills, δύο νέα γήπεδα γκολφ λειτουργούν από το 2022.

Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι η ΤΕΜΕΣ, πέραν της έκτασης των 1.300 στρεμμάτων που αναπτύσσεται το Costa Navarino, φέρεται να κατέχει επιπλέον 8.700 στρέμματα περίπου στην Μεσσηνία, κατανεμημένα σε ξεχωριστές 4 εκτάσεις, όπου προβλέπεται να προχωρήσει στην ανάπτυξη 4 διαφορετικών Πρότυπων Οικισμών Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). Να σημειωθεί ότι το Costa Navarino θεωρείται ο πρώτος ΠΟΤΑ στην Ελλάδα.

Ανοίγει την 1η Ιουλίου η Navarino Agora

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ανοίγει την 1η Ιουλίου η Navarino Agora, ο νέος διαδραστικός, πολυπολιτισμικός χώρος της Costa Navarino, που θα είναι ανοικτός σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία. Αυτός ο νέος μικρόκοσμος εμπειριών, βρίσκεται στην περιοχή Navarino Waterfront και συνδυάζει επιλεγμένα καταστήματα, εστιατόρια, street food, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR. Ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις τέχνης και βιβλίου, bazaar αντικών και πολλές ακόμη εκδηλώσεις, δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό και την τέχνη, τόσο της περιοχής αλλά και από όλο τον κόσμο.

Με περισσότερα από 20 καταστήματα, στη Navarino Agora οι επισκέπτες θα βρουν επώνυμα και χειροποίητα είδη ένδυσης, υπόδησης και beachwear, αξεσουάρ, οπτικά, κοσμήματα, βιβλία, προϊόντα ομορφιάς και υγείας, αντικείμενα για το σπίτι, παράλληλα με υπηρεσίες ομορφιάς, ταξιδιών και πωλητήριο μουσείου. Οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές συνεργασίες, αντικατοπτρίζουν τον πολύπλευρο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της Costa Navarino. Μέσα στον Ιούλιο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, θα φιλοξενηθούν δύο χορευτικές παραστάσεις στο αμφιθέατρο της Navarino Agora. Στις αρχές του μήνα ξεκινά και σειρά δράσεων μαζί με το Ίδρυμα, με στόχο την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη έκθεση βιβλίου.

Τον Αύγουστο, η Navarino Agora θα παρουσιάσει bazaar αντικών, στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης που διεξάγεται στην Κυπαρισσία, από την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας και τον Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Πάνω Πόλης Κυπαρισσίας. Επίσης, θα παρουσιαστεί φιλοξενηθεί κονσέρτο κλασικής μουσικής στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας». Τον Σεπτέμβριο, χάρη στη στρατηγική συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, φοιτητές και νέοι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους κατά τη διάρκεια του “Art Market”. Τον ίδιο μήνα, το κοινό θα απολαύσει κορυφαία έργα της μεγάλης οθόνης στο θερινό σινεμά, ενώ θα ακολουθεί συζήτηση για την κάθε ταινία με την παρουσία καλλιτεχνών, στο πλαίσιο του “Oxbelly nights”. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται με τον κινηματογράφο Δαναό και την διεθνώς αναγνωρισμένη ΜΚΟ Oxbelly, που έχει ιδρύσει ο παραγωγός Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος.

Το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει επίσης μουσικές και χορευτικές παραστάσεις σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, φορείς και καλλιτέχνες, καθώς και αφηγήσεις παραμυθιών και ιστοριών για μικρούς και μεγάλους, σκιτσογράφους που θα δημιουργούν πορτρέτα και καρικατούρες, και πολλές ακόμη δράσεις. Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη στη Navarino Agora, με πλήθος χώρων εστίασης που περιλαμβάνουν εστιατόρια με μεσογειακή και fusion κουζίνα, street food με θαλασσινά, γεύσεις από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, παγωτά και ποικιλία ροφημάτων και κρασιών. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια γευσιγνωσίας ελαιόλαδου, γευστικές δοκιμές τοπικών τυριών και κρασιών, ενώ σε εβδομαδιαία βάση θα πραγματοποιείται λαϊκή αγορά με φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τέλος, τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί το 1ο “Μεσσηνιακό Φεστιβάλ Οίνου” σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.