Ο Πούτιν συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία

Την έγκριση «ισχυρών» εγγυήσεων ασφαλείας, τύπου «Άρθρου 5» (ΝΑΤΟ) συμπεριλαμβανομένης μιας διάταξης που θα προβλέπει συλλογική άμυνα της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει μια ακόμη εισβολή, υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρει το CNN.

Την έγκριση «ισχυρών» εγγυήσεων ασφαλείας, τύπου «Άρθρου 5» (ΝΑΤΟ), ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας διάταξης που θα προβλέπει συλλογική άμυνα της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει μια ακόμη εισβολή, υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στο CNN o Αμερικανός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι η ρήτρα στην οποία συμφώνησε η Ρωσία ήταν μια λύση για την επιμονή της Ρωσίας να μην μπορέσει ποτέ η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι οι Ρώσοι είχαν επίσης δεσμευτεί για «νομοθετική κατοχύρωση» μιας υπόσχεσης να μην εισβάλουν στην Ουκρανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε οποιοδήποτε μελλοντικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες το Σάββατο σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, δήλωσε ότι «ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τους Ρώσους να συμφωνούν σε αυτό» και το χαρακτήρισε ως «game changer».

«Καταφέραμε να κερδίσουμε την ακόλουθη παραχώρηση: Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία τύπου Άρθρου 5, που είναι ένας από τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους η Ουκρανία θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN.

Η είδηση πως Τραμπ και Πούτιν είχαν συμφωνήσει για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είχε γίνει γνωστό από χθες. Ο Γουίτκοφ έδωσε λίγες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργούσε στην πράξη μια τέτοια απόφαση, ωστόσο φάνηκε να είναι μια σημαντική αλλαγή στάσης του Πούτιν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την δήλωση Τραμπ ότι αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνοντας στην Ουάσιγκτον τόνισε πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», σε ανάρτησή του μέσω X.