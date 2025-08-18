ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του

Στις πληροφορίες περί «αλλαγής του εκλογικού νόμου και επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για «συμπτώματα φόβου και παρακμής».

Στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Πέρα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου Μητσοτάκη - Βελόπουλου που αδιαμφισβήτητα δείχνει ηττοπάθεια και αδυναμία διαβάζουμε ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται την τυπική επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο στενό καθημερινό επιτελείο του. Τρία χρόνια πριν ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης».

Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ