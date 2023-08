Mandarin Oriental, Costa Navarino: Άνοιξε τις πόρτες του συστήνοντας μια νέα εμπειρία φιλοξενίας

Το πρώτο ξενοδοχείο της Mandarin Oriental στην Ελλάδα κάνει το ντεμπούτο του στην Costa Navarino σε μια τοποθεσία που περιβάλλεται από τη φυσική ομορφιά της Πελοποννήσου και προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες.

Η Mandarin Oriental συστήνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θρυλική φιλοξενία του Ομίλου με το άνοιγμα ενός πανέμορφου παραθαλάσσιου ξενοδοχείου στην Costa Navarino. Περιτριγυρισμένο από τη φυσική ομορφιά της Πελοποννήσου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino είναι ένα εντυπωσιακό resort που κόβει την ανάσα, συνδυάζοντας ιδανικά τα παραδοσιακά στοιχεία της Μεσσηνίας με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Το ξενοδοχείο έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ομάδα των αρχιτεκτόνων, Tombazis & Associates Architects και K-Studio έχει συνδυάσει τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία, διασφαλίζοντας ότι κάθε πτυχή του αποτυπώνει στο μέγιστο την υπέροχη πανοραμική θέα του. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του αξιοποιεί υλικά που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή και αγκαλιάζει τα “green living” concepts αντλώντας έμπνευση από την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Καθεμία από τις μοναδικά φωτεινές σουίτες διαθέτει ευρύχωρες βεράντες και οι υπόσκαφες βίλες με τις ιδιωτικές πισίνες ξεχωρίζουν για τους πανέμορφους χώρους με χειροποίητα έργα τέχνης και στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη ζεστασιά της Πελοποννήσου.

Με 5 ξεχωριστά concepts στα εστιατόρια και bars του, το Mandarin Oriental, Costa Navarino προσκαλεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν ένα εύρος από γαστρονομικές προτάσεις που προσφέρουν μια ποικιλία από διεθνείς γεύσεις, υπό την επίβλεψη του Chef Bertrand Valegeas. Στην καρδιά του resort βρίσκεται το Oliviera Restaurant, με μαγευτική θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου και επιλογές αφιερωμένες στη σύγχρονη αλλά και αυθεντική ελληνική κουζίνα που εμπνέεται από την τοπική κουλτούρα. Ακόμα ένα ξεχωριστό concept για δείπνο είναι το Tahir Restaurant, το οποίο επικεντρώνεται στη λεβαντίνικη κουζίνα, με υγιεινούς μεζέδες και πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς. Το εύρος των γευστικών προτάσεων επιφυλάσσει στους επισκέπτες μια πολυποίκιλη γαστρονομική εμπειρία που ενσωματώνει την ουσία της κουλτούρας και των γεύσεων της Μεσσηνίας.

Σχεδιασμένο ως ένα ήρεμο “καταφύγιο”, το The Spa στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, είναι εμπνευσμένο από τις ανατολίτικες παραδόσεις του Ομίλου σε συνδυασμό με την πληθωρική ελληνική φύση που το περιβάλλει. Αυτός ο γαλήνιος χώρος προσφέρει μια πραγματική απόδραση από τους περισπασμούς της καθημερινότητας, με ένα ευρύ φάσμα χαλαρωτικών και αναζωογονητικών ολιστικών θεραπειών. Η 25 μέτρων μήκους πισίνα, που ξεκινάει από εσωτερική και καταλήγει σε εξωτερική, προσφέρει εκπληκτική θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου, ενώ το χαμάμ, το cold bath και η σάουνα με βότανα χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες αποτοξίνωσης. Το Fitness Center του resort και η ομάδα εξειδικευμένων προπονητών του, ενθαρρύνει τους επισκέπτες να επιτύχουν τους καθημερινούς fitness στόχους τους ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ μια ποικιλία από θαλάσσιες εμπειρίες, από paddleboard μέχρι θαλάσσιο σκι, περιμένουν τους φιλοξενούμενους στο beach club. Οι λάτρεις του πολιτισμού θα ενθουσιαστούν με τις επιλογές των εμπειριών που προσφέρονται, από γευσιγνωσίες ελαιολάδου, μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής και επισκέψεις σε πολλές τοπικές ιστορικές τοποθεσίες, ενώ οι λάτρεις του γκολφ θα απολαύσουν το παιχνίδι στο signature γήπεδο 18 οπών The Bay Course που περιβάλλει το ξενοδοχείο, καθώς και σε ακόμη τρία signature γήπεδα γκολφ στην Costa Navarino. Επιπλέον, το Mandarin Oriental, Costa Navarino βρίσκεται δίπλα στην Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο που συνδυάζει επιλεγμένα καταστήματα, εστιατόρια, street food, θερινό σινεμά καθώς κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που προβάλουν και αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.

Με αφορμή το άνοιγμα του resort, o κ. Raul Levis, General Manager του Mandarin Oriental, Costa Navarino, δήλωσε, “Η ομάδα μας έχει εργαστεί με πάθος και αφοσίωση για να φέρει την εξαιρετική εμπειρία Mandarin Oriental στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τους Fans μας από όλο τον κόσμο για να ανακαλύψουν την αυθεντική ομορφιά και τη φιλοξενία της Costa Navarino”.

Για να γιορτάσει αυτό το ορόσημο, το Mandarin Oriental, Costa Navarino προσφέρει ένα δελεαστικό Be the First to Stay πακέτο, προσφέροντας στους επισκέπτες αποκλειστικά προνόμια, όπως καθημερινό πρωινό, resort credit και πολλά περισσότερα.